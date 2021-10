Bruno García quitte l’équipe du Japon de futsal

27/10/2021 à 10h49 CEST

.

L’entraîneur espagnol Bruno Garcia a annoncé dans une lettre publique émouvante qu’il quittait l’équipe japonaise de futsal après cinq ans au pouvoir, au cours desquels il a contribué à la croissance de ce sport dans le pays asiatique.

Sous le titre de « Merci Japon », le sélectionneur galicien assure que « fierté et gratitude » sont les sentiments qui résument ce séjour de cinq ans au Japon, dont il a mené l’équipe nationale jusqu’aux huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde en Lituanie 2021 , dans le qui a cédé au Brésil mais après avoir posé une rude bataille.

Garcia, 47 ans, qui dirigeait auparavant les rênes du Vietnam, qu’il a également mené jusqu’au huitième de la Coupe du monde 2016 en Colombie, se dit « fier des réalisations accomplies, pour avoir dirigé l’identité » de l’équipe nationale, « pour le valeurs affichées sur et en dehors du terrain, pour leur mentalité et personnalité différenciatrices, pour fédérer tous les acteurs de premier plan « dans le sport et » pour l’héritage « qu’ils laissent » dans tous les domaines de la performance et de l’entraînement, « un » modèle de travail, jouer et s’entraîner « qui a « récompensé un livre de style très personnel ».

Il exprime également sa fierté de « ramener ce pays sur le podium en Asie et à la Coupe du monde tant attendue en Lituanie 2021, en affrontant jusqu’à la fin de chaque match les puissances historiques de notre sport telles que l’Espagne, le Paraguay, le Brésil et montrant » qu’il est « beaucoup plus proche d’eux qu’il y a cinq ans », en plus de « montrer que c’est la bonne façon pour le Japon de continuer à grandir sur la scène internationale ».

Il fait également référence à sa grande satisfaction « d’avoir aidé à la formation des entraîneurs japonais afin qu’après ce cycle de Coupe du monde, ils prennent en charge l’équipe senior et, de cette manière, poursuivent le plan fixé par la fédération pour de nombreuses années encore. « ; pour la façon dont ils ont géré la saison pandémique ; pour « défendre et promouvoir le changement générationnel des joueurs de l’U-20 à l’Absolu afin que le futsal japonais bénéficie d’une meilleure et meilleure santé sportive, en menant un projet d’attraction de jeunes talents qui favorisera le renforcement à moyen et long terme ».

Bruno Garcia Il ouvre également un long chapitre de remerciements, qui s’adresse à la Fédération, aux joueurs, aux membres du staff technique, à la ligue, aux clubs, aux entraîneurs, aux managers, aux arbitres, aux médias et aux supporters.

L’homme de Ferrol souligne que « sur le plan professionnel, il est maintenant temps de méditer et de réfléchir sur les futures options personnelles, d’essayer de prendre les décisions les plus appropriées avec de nouveaux défis sportifs, personnels et familiaux » et il a également des mots d’affection envers « d’autres collègues, des coachs étrangers » qui étaient à son poste auparavant, tels que Miguel Rodrigo ou Sergio sapo, qui ont également contribué au développement du futsal japonais.