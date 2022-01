Bruno Lage admet qu’une situation de 100 millions de livres sterling est possible au milieu de Man Utd, Ruben Neves transfère les intérêts

Bruno Lage a admis que même s’il souhaitait que le milieu de terrain de Manchester United, Ruben Neves, reste, les Red Devils pourraient lui forcer la main pour un transfert.

Neves a été l’un des joueurs les plus importants des Wolves au cours des dernières saisons. En effet, il a joué à la fois en championnat et en Premier League.

Il est souvent le buteur de superbes buts à longue distance, mais sa contribution à l’équipe est bien plus que cela.

Le milieu de terrain portugais a été reconnu dans toute la Premier League en raison de ses performances constantes. Par conséquent, Manchester United est devenu la dernière équipe désireuse de faire atterrir Neves.

Cependant, le patron des Wolves, Lage, a averti ses joueurs que les gros gains ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être.

« Lorsque vous voulez passer à l’étape suivante et que vous vendez vos meilleurs joueurs, la prochaine étape n’arrive jamais », a-t-il déclaré lors de sa dernière conférence de presse.

« L’essentiel, et nous pouvons clarifier cela, nous sommes ici avec un projet de nos idées – président, directeur sportif et manager – l’essentiel est de continuer avec les mêmes joueurs, de les améliorer et de passer au niveau supérieur. »

Le message de Lage est clair : si ses joueurs vedettes restent chez les Wolves, ils peuvent se battre pour atteindre de nouveaux sommets dans leur carrière. L’équipe a déjà performé régulièrement depuis son retour en Premier League en 2018/19.

Les loups ont terminé dans la moitié supérieure du tableau deux saisons sur trois depuis leur retour dans l’élite. D’ailleurs, ils sont en forme cette saison, occupant actuellement la huitième place, juste derrière Manchester United.

En tant que tel, si Neves déménage à United, cela semble être un mouvement latéral dans sa carrière. Il peut donc valoir la peine de suivre les conseils de son manager.

Pourtant, Lage a admis qu’un club comme Man Utd pourrait forcer les Wolves à laisser partir Neves s’ils soumettent une offre que le club de Molineux ne peut pas refuser. Lage a vécu une telle situation à Benfica, qui a vendu Joao Felix à l’Atletico Madrid pour 120 millions d’euros (100 millions de livres sterling).

Newcastle devrait manquer Aaron Ramsey, le milieu de terrain étant sur le point d’effectuer un retour à Londres

Il a déclaré: « Mais dans le football moderne, si un gros transfert apparaît, comme c’était le cas lorsque j’étais à Benfica. Il y a deux ans, une équipe est venue et a payé 120 millions d’euros pour un joueur – vous ne pouvez pas dire non. Vous pouvez dire non, mais vous ne recevez pas d’argent pour améliorer l’équipe et vous continuez avec les mêmes joueurs.

« Dans la fenêtre de transfert, vous devez décider ce qui est le mieux pour le club et pour le joueur. »

Neves et Traoré tous deux recherchés en janvier

En plus de Neves, Adama Traoré est une autre star des Wolves recherchée par une équipe des six grands en janvier.

Antonio Conte souhaiterait emmener l’international espagnol à Tottenham. De plus, il est dit que Conte souhaiterait le déployer en tant qu’ailier arrière.

Le manager italien l’a fait avec Victor Moses à Chelsea et a eu du succès.

En tant que tel, il pourra peut-être faire de même avec Traoré. De plus, Tottenham devrait se séparer d’environ 20 millions de livres sterling s’il voulait faire atterrir l’ailier.

LIRE LA SUITE: Le chef du club des Wolves s’extasie sur la signature en janvier d’une star internationale passionnante