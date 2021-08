Bruno Lage émet un avertissement sur l’avenir de la star des Wolves avec un lien Man Utd

Bruno Lage insiste sur le fait que Wolves ne vendra pas Ruben Neves cet été, mais a laissé entendre que cela pourrait changer si une offre importante arrivait.

L’international portugais a fait l’objet de spéculations sur les transferts pendant une grande partie de l’été, avec Manchester United, l’un des clubs qui serait intéressé à le signer. Mais Neves a été inclus dans la formation de départ le week-end dernier car Les Wanderers ont commencé leur campagne en Premier League par une défaite 1-0 à Leicester.

Le joueur de 24 ans fera partie intégrante des plans de Lage cette saison – s’il est toujours à Molineux à la clôture de la fenêtre de transfert le 31 août.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que Neves reste au club, Lage a déclaré: “Tous les meilleurs joueurs que nous avons sont liés à tous les clubs du monde.

« Si vous allez au Portugal, les meilleurs joueurs de Benfica sont tous liés à des déplacements vers les Wolves.

« Ruben est heureux ici et nous sommes heureux avec lui. Nous ne pensons laisser personne partir, mais chaque joueur a un prix.

“On ne sait jamais, si Messi passe au PSG, tout le monde peut y aller.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu des offres pour Neves, Lage a répondu : « De vraies propositions ? Pas encore.”

Lage a déclaré qu’il s’attend à ce que les Wolves soient “très occupés” dans ce qui reste de la fenêtre de transfert – car il cherche à signer plus de joueurs, plutôt que de voir les joueurs partir.

« Nous travaillons 24 heures par jour. Nous avons 11 ou 12 jours pour amener les joueurs que nous voulons plus compétitifs”, a déclaré le Portugais.

“La chose la plus importante est que notre président sait ce dont nous avons besoin – le profil, les postes – et nous travaillons dur pour amener les joueurs que nous voulons pour l’équipe. Les meilleurs joueurs, pour être plus compétitifs.

Les loups confirment la sortie d’Otasowie

Pendant ce temps, les Wolves ont confirmé que le milieu de terrain américain Owen Otasowie avait effectué un transfert permanent au Club de Bruges.

Le diplômé de l’académie a rejoint le club belge pour un montant non divulgué, bien qu’il soit d’environ 4 millions de livres sterling.

Le directeur technique des Wanderers, Scott Sellars, a déclaré au site Web du club : « C’est une opportunité fantastique pour Owen de poursuivre sa carrière.

«Notre académie a amené un garçon de Londres à 15 ans et l’a vraiment développé pour devenir un international à part entière et jouer en Premier League, ce qui montre l’excellent travail accompli ici.

«Notre travail consiste à développer les joueurs pour qu’ils réalisent leur potentiel. Si c’est pour jouer dans notre équipe première, tant mieux, mais il est évidemment très difficile de se classer en Premier League, donc si cela signifie que nous allons les développer et les vendre, c’est également une partie importante de notre stratégie. .

“Dans ce cas, nous avons travaillé dur pour développer Owen en tant que joueur et en tant que personne, et nous avons transformé un jeune espoir en un joueur de plusieurs millions de livres, et cela ne profitera qu’à l’académie des Wolves et à nos autres jeunes joueurs à venir.”

