Bruno Lage espère que les Wolves pourront bondir si Liverpool tombe dans un piège tactique

Le patron des Wolves, Bruno Lage, a soutenu son équipe pour profiter si Liverpool échappait et tombait dans leur piège tactique à Molineux.

Les deux équipes se rencontreront samedi après-midi dans les Midlands avec une solide forme. Liverpool n’ont perdu qu’un match dans toutes les compétitions ce trimestre, mais les Wolves sont en pleine ascension.

Le règne de Lage en tant que manager là-bas a commencé cet été – et a mal commencé. En effet, son équipe a perdu quatre de ses cinq premiers matches de Premier League et n’a marqué que deux buts au cours de cette période.

Cependant, ils n’ont depuis perdu qu’une seule des neuf sorties précédentes, en remportant cinq. Ils se sont ainsi hissés à la huitième place du classement, à trois points des quatre premiers.

Mercredi, ils ont fait match nul 0-0 avec Burnley, leur troisième clean sheet d’affilée.

S’exprimant lors de sa dernière conférence de presse (via Express & Star), Lage a expliqué comment il espère que Liverpool tombera dans le piège de son équipe samedi.

« Le plus important, c’est le travail d’équipe, c’est tellement important », a déclaré l’entraîneur. « Nous commençons à jouer de manière offensive avec notre gardien de but, nous commençons à défendre avec nos attaquants.

« Bien sûr, maintenant, après 14 matchs, nos adversaires peuvent comprendre notre jeu. S’ils donnent l’espace et le ballon, nous pouvons jouer notre jeu et créer nos chances et, comme mercredi, c’est ce que je veux des garçons.

« Si ils [Liverpool] venir avec la haute pression de jouer de manière physique, nous devons donner une bonne réponse.

« Je pense que nous l’avons fait de cette façon, c’est une bonne chose que nous pouvons tirer du [Burnley] match et un point de plus en Premier League.

Cependant, Jürgen KloppLiverpool présentera un test sévère. Depuis la trêve internationale de novembre, les Reds ont marqué 14 buts et n’en ont concédé qu’un sur quatre matchs.

En revanche, les Wolves n’ont marqué lors d’aucun de leurs trois derniers matches. Pourtant, Lage a déclaré qu’il ne faisait pas pression sur ses joueurs pour qu’ils trouvent le filet.

Pas de pression supplémentaire pour les loups

« Bien sûr, le plus important est de créer nos propres chances. Nous sommes là, créant des occasions, nous n’avons pas marqué de buts, je ne mettrai pas la pression sur les garçons », a ajouté le Portugais.

« Ils savent, parce que chaque jour je leur mets une grosse pression pour qu’ils travaillent, pour être meilleurs de jour en jour, les objectifs arrivent.

« Si vous vous souvenez des premiers matchs où nous n’avons pas marqué ou obtenu un point, lors des matchs suivants, nous créons des occasions, nous n’avons pas marqué, mais nous prenons des points et [now] avoir trois draps propres d’affilée.

« C’est le travail d’équipe et la chose la plus importante est de continuer, match par match, de comprendre ce qui s’est passé dans le match et d’aller de l’avant avec la vision plus large de jouer contre Liverpool. »

Liverpool a battu les Wolves 1-0 à Molineux lors de leur dernière rencontre au stade.