Bruno Lage explique «l’équilibre» dans le camp des Wolves après un début mitigé dans la vie de Prem

Bruno Lage a expliqué “l’équilibre” qu’il met en place dans le camp des Wolves après son début de vie mitigé en tant que manager de Premier League.

Lage et son équipe était du mauvais côté d’un score de 1-0 lors de ses trois premiers matches de championnat de la saison. Dans les défaites contre Leicester, Tottenham et Man Utd, il y avait cependant des signes encourageants. Ils ont eu 57 tentatives au but à travers les matchs.

Et leur menace offensive a finalement été récompensée le week-end dernier contre Watford. L’entraîneur portugais a obtenu ses premiers points au tableau lors d’une victoire 2-0.

Malgré leurs débuts difficiles, Lage a insisté sur l’ambiance à le club des West Midlands n’a pas changé, ce qu’il veut qu’il soit.

Avant le match de samedi contre Brentford, il a déclaré : « Je ne vois pas trop de différence. La confiance vient de deux manières – l’une est le résultat et l’autre est la façon dont nous travaillons, la façon dont nous jouons et les chances que nous créons.

« Quand on gagne, tout n’est pas bon et quand on perd, tout n’est pas faux. Cela devrait être l’équilibre entre les deux.

« Depuis le premier jour, j’ai vu tout le monde essayer de travailler dur pour s’améliorer. C’est pourquoi l’environnement a été agréable pendant ces trois mois.

Le match contre les Bees pourrait marquer les débuts complets de Hwang Hee-chan. L’international sud-coréen est sorti du banc et a marqué le deuxième contre Watford.

Lage est très satisfait de ses options offensives, mais exhorte le côté à la prudence avec l’attaquant en prêt.

« Hwang a très bien réussi en Autriche [with Red Bull Salzburg] et il n’a pas eu beaucoup d’occasions en Allemagne et, maintenant, il a très bien commencé avec nous », a-t-il déclaré.

« Il n’a joué que 30 minutes donc, de la même manière, je ne veux mettre la pression sur personne. Je veux m’entraîner comme nous voulons jouer, avec un rythme élevé, et il est un joueur de plus pour nous aider.

“Je suis très heureux d’avoir quatre joueurs à jouer là-bas [in attack]. C’est le but, avoir les meilleurs joueurs.

La cible des loups était sur le point de bouger

Pendant ce temps, l’agent d’un joueur ciblé par les Wolves a révélé que son client avait «un pied hors de Porto» cet été.

Les dirigeants du club considéraient Zaidu Sanusi dans la fenêtre. C’est un international nigérian qui a disputé 25 matches dans l’élite portugaise la saison dernière, marquant un but.

Les loups auraient soumissionné pour ses services, mais son prix de 17 millions de livres sterling s’est avéré problématique.

L’agent de Sanusi a maintenant parlé de la saga des transferts pour la première fois. Il a déclaré (via HITC): “Nous avons reçu le message que [Porto] entraîneur [Conceicao] voulait qu’il reste. C’était inattendu car nous pensions qu’il avait un pied hors du club.

