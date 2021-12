Bruno Lage explique pourquoi les Wolves méritaient plus contre Chelsea

Bruno Lage pensait que les Wolves « méritaient plus » de leur match nul avec Chelsea après avoir révélé à quel point ils étaient affectés par le refus de leur but.

Les loups ont tenu Chelsea à un match nul et vierge à Molineux. Cependant, les trois points auraient pu être les leurs si un premier but de Daniel Podence avait été autorisé. Le but a cependant été exclu en raison d’un hors-jeu de Raul Jimenez.

Par conséquent, même si un point est un bon résultat pour les Wolves contre les champions d’Europe, il a estimé qu’ils auraient pu obtenir plus et étaient l’équipe en tête.

Bruno Lage a déclaré à BBC Sport : « Nous avons dominé le match. Nous avons créé plus de problèmes. Ils ont dû changer de formation, ils se sont adaptés.

« En première mi-temps, mes joueurs se sentent à l’aise, après ça ils viennent avec tout.

«Je pense que c’est juste, un point pour tout le monde. Mais avec la façon dont nous avons commencé et l’incident avec le handball, je pense que nous méritions plus.

« Notre identité est d’essayer de faire plus ce que nous avons fait en première mi-temps – d’avoir le ballon et de créer des occasions. »

Lage hésitait à révéler toutes ses réflexions sur le refus de l’objectif de Podence. Cependant, il a admis que c’était un sujet de discussion majeur au sein du groupe.

Il a ajouté : « Je ne veux pas parler des règles ou pas. C’était un bon centre, deuxième homme apparaît sur le poteau a marqué le but. Après avoir réalisé le VAR voir la position de Raul.

« C’était très difficile de parler aux joueurs après le match parce que tout le monde en parlait.

« Nous en avons souffert il y a quelques matchs. Au final on a essayé d’expliquer aux joueurs avec VAR de ne pas en parler. Le VAR devrait prendre une meilleure décision.

Newcastle, West Ham ou Ajax ? Quelle est la prochaine étape pour le gardien de Man Utd Dean Henderson?

La star des Wolves pressenti pour le transfert à Chelsea

Avant le match, pendant ce temps, un expert a affirmé que les loups pourraient être privés de l’un de leurs joueurs par le côté même contre lequel ils ont fait match nul.

Chelsea est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain depuis un certain temps. Saul Niguez est arrivé en prêt cet été de l’Atletico Madrid mais ne répond pas aux attentes.

On a le sentiment qu’une autre option est nécessaire pour aider N’Golo Kante, Jorginho et Mateo Kovacic. Ruben Loftus-Cheek a également apporté son soutien récemment.

Mais l’ancien joueur d’Arsenal Paul Merson pense une solution idéale pour Chelsea serait d’arracher Ruben Neves aux Wolves.

« Je pense que Chelsea manque un [Ruben] Névés. Je pense qu’il leur manque un joueur qui peut pulvériser le ballon sur le terrain », a-t-il déclaré sur Sky Sports News.

Neves était une déclaration de signature pour les Wolves lorsqu’ils étaient dans le championnat et a été une partie importante de leur ascension.

Il a joué les 90 minutes complètes du match contre les Bleus à Molineux. C’était sa 194e apparition pour le club.

LIRE LA SUITE: Thomas Tuchel menace de ne pas se présenter à Chelsea après une affirmation cinglante que la Premier League n’aimera pas