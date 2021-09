Bruno Lage révèle à quel point le transfert avorté d’Arsenal était proche pour l’homme des Wolves

in

Le manager des Wolves, Bruno Lage, est convaincu que Ruben Neves avait raison de rester à Molineux cet été – mais admet qu’il s’est avéré difficile de convaincre son milieu de terrain vedette de ne pas quitter le navire.

Le côté Black Country a vu beaucoup de leurs noms de stars braconnés ces dernières saisons. En effet, après avoir vendu Diogo Jota à Liverpool et Matt Doherty à Tottenham, on craignait que davantage de grands noms ne partent cet été.

En tant que tel, les spéculations ont fait rage sur l’avenir de Neves et de l’ailier Adama Traoré.

Neves a fait l’objet de spéculations sur les transferts pendant une grande partie de l’été, avec Manchester United, l’un des clubs qui serait intéressé à le signer.

Cependant, le plus grand intérêt est venu d’Arsenal, qui a eu des entretiens avec le joueur sur un déménagement à Emirates. Le patron des Gunners, Mikel Arteta, tenait à rédiger le milieu de terrain avec Granit Xhaka apparemment en route pour Rome.

Comme il s’est passé, l’équipe de Jose Mourinho n’a pas réussi à conclure un accord pour la star suisse. Et il a finalement fini par signer un nouvel accord à Arsenal dans un mouvement qui a efficacement réduit leurs efforts pour faire venir Neves.

Néanmoins. Lage admet qu’il avait encore du travail à faire pour convaincre Néves rester.

Cependant, répondant aux rumeurs concernant son milieu de terrain, il insiste sur le fait qu’il avait raison de choisir de rester.

“C’est la vie après que les grandes équipes viennent chercher ce joueur”, a déclaré Lage à propos de l’intérêt d’Arsenal pour Neves.

«Je vis avec la rumeur selon laquelle il peut partir mais il est resté avec nous. De cette façon, il a pris la meilleure décision.

« Ne partez pas, restez et continuez à vous améliorer avec nous et aidez-nous à être meilleurs. Voyons ce qui se passe.

“Ce que Nuno a fait était très bon et je veux continuer avec ça. Le projet est de faire passer les loups à l’étape suivante. Du côté du club, nous devons conquérir nos joueurs pour rester avec nous

“Pas seulement avec un contrat et un salaire, mais plus d’ambition pour être meilleur.”

Lage a confiance en l’impact de Hwang

S’exprimant avant le match de samedi avec Brentford, Lage s’attend également à de grandes choses de la signature d’un nouvel attaquant Hwang Hee-chan.

Il a fait un début prometteur après avoir marqué lors de ses débuts à Watford. Cependant, le patron des Wolves tient à minimiser les attentes vis-à-vis du Sud-Coréen.

« Hwang a très bien réussi en Autriche [with Red Bull Salzburg] et il n’a pas eu beaucoup d’occasions en Allemagne et, maintenant, il a très bien commencé avec nous », a-t-il déclaré.

« Il n’a joué que 30 minutes donc, de la même manière, je ne veux mettre la pression sur personne. Je veux m’entraîner comme nous voulons jouer, avec un rythme élevé, et il est un joueur de plus pour nous aider.

“Je suis très heureux d’avoir quatre joueurs à jouer là-bas [in attack]. C’est le but, avoir les meilleurs joueurs.

