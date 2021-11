Bruno Mars nous fait retomber amoureux en tant que Silk Sonic, avec Anderson, avec ‘Smokin Out The Window’

Certains doutent encore que Bruno Mars soit un génie de la musique contemporaine ou un Michael Jackson décaféiné. Ceux qui hallucinent avec ses danses, son style et sa façon d’amener le R&B au présent et aux masses se demandent même s’il n’est pas un fils illégitime du King of Pop (théorie du complot incluse). Nous savons seulement que si la musique du présent avait plus d’un Bruno Mars, nos sens l’apprécieraient beaucoup et très souvent.

De plus, alors que d’autres plongées dans la musique contemporaine se consacrent à continuer à nourrir leur ego, il y a des années, Bruno Mars a cessé de chercher le hit record pour embrasser des paris plus personnels. Alors que d’autres recherchent une collaboration virale pour réussir, Bruno Mars dilue sa silhouette dans des associations moins nommées et abandonne tout soupçon de hit disco contemporain dans une plus pure revendication des styles disco et R&B qu’il aime tant.

C’est pourquoi Mars n’est plus simplement Bruno Mars mais Silk Sonic, un groupe de pur R&B dans lequel il partage la proéminence vocale avec Anderson .Paak. En mars ils sortent leur première avance, intitulée Leave the Door Open, puis Skate arrive, mais ce n’est que maintenant que nous sommes aux portes de leur nouvel album. Elle s’intitulera An Evening With Silk Sonic et nous pourrons l’écouter en intégralité le 12 novembre.

Mais comme dernier apéritif juteux, la chanson et la vidéo de Smokin Out the Window sont arrivées aujourd’hui, une chanson si délicieusement rétro qu’on pourrait penser que c’est l’une des meilleures chansons des années 70. Tout coule comme de la soie qui donne son nom au grouper.

Découvrez la première ci-dessous : https://youtu.be/GG7fLOmlhYg