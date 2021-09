Bruno Mars se produira au mariage chic de Cape Cod pour le fils du PDG de Motorola

in

Bruno Mars amènera le Uptown Funk sur les rives chics de Cape Cod ce week-end – et il va faire une banque sérieuse pour le faire … au mariage du fils d’un puissant PDG.

Des sources ayant une connaissance directe nous disent que Bruno a été embauché pour se produire au mariage de Troy Brown et Kristin Ryan, et même si ces noms ne vous disent rien… C’est le cas du père de Troy.

PDG de Motorola Solutions Inc. Greg Brown, alias le père du marié, a réservé M. “24K Magic” pour l’événement se déroulant dans un hôtel super chic de la région, et n’a épargné aucune dépense. On nous dit que l’onglet mariage est dans les millions.

Bruno, bien sûr, en recevra une belle part … on nous dit que son prix de performance oscillera quelque part entre la fourchette haute de six chiffres à sept chiffres.

En ce qui concerne la liste des invités au mariage, on ne sait pas combien y assisteront, mais les mariés n’autorisent que ceux qui ont été vaccinés à assister à leurs “je fais” … et à mettre leur petit doigt sur la lune.

Donc, si des invités potentiels avaient des réserves sur l’obtention d’un jab COVID … peut-être qu’un concert gratuit de Bruno les a convaincus de le sucer et d’en prendre un pour l’équipe.

Félicitations!