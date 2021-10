Brusdar Graterol lance les lancers les plus rapides en séries éliminatoires

le vénézuélien Brusdar graterol a lancé le emplacements plus rapide que Séries éliminatoires dans l’uniforme des Dodgers de Los Angeles le MLB.

Le truc créole sur le monticule est quelque chose de superlatif, sa façon de lancer 100 milles donne l’impression que c’est quelque chose de naturel, mais si vous faites une pause, tous les lanceurs ne peuvent pas lancer ce montant lorsqu’ils montent sur le monticule des ligues majeures.

Pour Gratérol, qui a été utilisé à des moments opportuns par Dave Roberts, lancer 100 milles à la plaque est quelque chose de normal, du moins, c’est ainsi qu’il l’a fait voir dans chacun de ses lancers depuis le chapiteau.

Une donnée révélée par Codify montre que Brusdar graterol il a lancé les lancers les plus rapides de ces séries éliminatoires dans les majeures. C’est que oui, ils ont tous plus de 100, 101, 102 et jusqu’à 103 milles.

Ce qui génère le plus d’impact, c’est sa façon de le faire, la mécanique si naturelle qu’on a l’impression qu’il n’essaye pas de lancer ce kilométrage.

Ici des vidéos :

Brusdar Graterol, lest 103mph. Avec 19 pouces de course côté bras. pic.twitter.com/MyFeBlf4ja – Rob Friedman (@PitchingNinja) 13 octobre 2021

En séries éliminatoires, le droitier des Dodgers a une MPM de 0,00, 4,2 manches lancées et 0,64 WHIP. Il a certainement répondu lorsque son équipe avait besoin de lui.

Brusdar Graterol ne semble pas forcer et le jette à plus de 100 milles. #MLBVenezuela pic.twitter.com/lL9rx0bjBN – MLB Venezuela (@MLBVenezuela) 13 octobre 2021