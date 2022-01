Brusdar Graterol remplacera-t-il Kenley Jansen chez les Dodgers ?

Le lanceur vénézuélien du Dodgers de Los Angeles, Brusdar Graterol, viser à être le remplacer à partir de Kenley Jansen pour la prochaine saison 2022 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Le lanceur vénézuélien Brusdar Graterol pourrait remplacer l’expérimenté Kenley Jansen dans l’équipe des Dodgers après que Jansen ait opté pour le libre arbitre.

Le jeune Graterol, lors de ses présentations lors de la dernière saison de la MLB, a laissé des performances exceptionnelles, faisant preuve d’un grand contrôle et d’une grande domination contre des frappeurs rivaux, digne d’un lanceur avec une vaste expérience sur le meilleur circuit de baseball au monde.

Jansen, qui était la star la plus proche des Dodgers, a décidé à la fin de la saison 2021, d’opter pour l’agence libre, laissant un poste vacant qui a probablement déjà un remplaçant, un lanceur de haut calibre et une soif de succès dans les majors. tout comme Brusdar Graterol, 23 ans.

D’autres options pour le poste?

Blake Treinen serait probablement le favori pour remplacer Jansen en tant que plus proche de l’équipe l’année prochaine si Jansen passe par l’agence libre, mais les Dodgers pourraient également envisager d’autres alternatives.

En regardant le corps de relève sur la liste de 40 joueurs des équipes de Los Angeles, des noms comme Daniel Hudson, Tommy Kahnle, Alex Versia apparaissent, mais en faisant une évaluation des performances, la meilleure option serait le Vénézuélien Brusdar Graterol, qui serait le héritier parfait du travail plus proche des Dodgers.

Performances de Graterol en 2021

La saison dernière, Graterol a souffert d’une raideur à l’avant-bras qui l’a mis sur la liste des handicapés, après avoir été activé début juillet, Brusdar a connu des hauts et des bas pour le reste de la saison régulière, cependant, il a fait demi-tour. les séries éliminatoires, où il s’est avéré être l’un des releveurs les plus performants et les plus fiables de Los Angeles.

En cette saison 2021 des Ligues majeures, Brusdar Graterol, a laissé un record de trois victoires sans défaites, en 34 apparitions au marbre, lancé dans un espace de 33,1 manches, retirant 27 frappeurs adverses sur des prises, laissant une MPM de 4,59 et un WHIP de 1.41 .

Auteur : Luis Caceres