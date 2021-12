Bruxelles approuve 10.000 millions de fonds européens pour l’Espagne

12/03/2021

Le à 20:26 CET

Silvia Martinez

L’Espagne a déjà l’approbation de la Commission européenne pour versement de 10 000 millions d’euros de la première section du fonds de relance du programme Next Generation EU demandés le 11 novembre. Bruxelles considère que gouvernement de Pedro Sanchez a rencontré le 52 jalons et objectifs convenu afin qu’il devienne le premier pays de l’UE à recevoir le décaissement qui s’ajoutera à l’avance de 9 000 millions reçue fin août. Le Comité économique et financier – qui réunit les représentants des 27 Etats membres – dispose désormais d’un mois pour prendre la décision finale.

« Nous avons franchi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre plan de relance européen Next Generation. À notre avis, il existe déjà un premier État membre -qui est l’Espagne- qui est prêt à recevoir un paiement de Next Generation & rdquor; et « c’est parce que l’Espagne a fait de grands progrès dans la mise en œuvre du plan de relance & rdquor ;, a célébré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. « Je félicite l’Espagne d’avoir franchi avec succès les 52 premiers jalons fixés dans le plan de relance. Cela comprend des réformes importantes pour renforcer la résilience de l’économie espagnole et l’équiper pour l’avenir & rdquor;, a rejoint le vice-président de l’exécutif communautaire, Valdis Dombrovskis.

Bonne nouvelle pour l’Espagne ! L’Espagne a fait des progrès suffisants dans la mise en œuvre de son plan national pour la #NextGenerationEU Ce sera donc le premier pays de l’UE à recevoir un paiement, d’une valeur de 10 milliards d’euros, une fois que les autres États membres l’auront autorisé. pic.twitter.com/PMVDZf1YbL – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 3 décembre 2021

Bien que plusieurs mois en retard sur les estimations initialement prévues, en raison du retard dans la signature de l’accord d’exploitation, l’Espagne a introduit la demande le 11 novembre après avoir vérifié le respect d’une série de réformes dans le domaine de mobilité durable, efficacité énergétique, décarbonisation, connectivité, administration publique, qualifications, éducation, politique sociale, recherche et développement, politique du travail et fiscale ou audits. Parmi les jalons atteints, par exemple, la loi sur le changement climatique et les transpondeurs énergétiques, qui instaure la neutralité climatique d’ici 2050, la réforme pour soutenir le revenu minimum, des mesures pour soutenir la numérisation des PME et promouvoir les compétences numériques ainsi que d’autres réformes visées. au renforcement des dépenses publiques.

Bien que Bruxelles ait eu deux mois pour réaliser l’évaluation, les techniciens communautaires ont terminé leur analyse en seulement trois semaines grâce au fait que la plupart des jalons, adoptés depuis février 2020, avaient déjà été atteints à la fin de la seconde moitié de cette année et la « coopération étroite & rdquor ; avec les autorités espagnoles, ce qui, selon le vice-président, a permis de conclure l’examen « En un temps record & rdquor ;.

« L’évaluation positive est une reconnaissance à l’Espagne pour avoir adopté un très large éventail de réformes & rdquor ;, pour sa part, le commissaire aux affaires économiques a souligné, Paul Gentiloni, sur « les réformes pour améliorer l’éducation et la formation, soutenir les ménages les plus vulnérables, promouvoir les compétences numériques et la compétitivité des PME et tracer la voie vers 100 % d’électricité produite à partir de sources renouvelables », a-t-il ajouté sur une décision que vous envisagez envoie un « Signe de confiance & rdquor ;.

#NextGenerationEU est lancé et l’Espagne est à l’avant-garde. pic.twitter.com/Nv0FFckpKa – Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 3 décembre 2021

La prochaine étape du processus sera d’obtenir le feu vert de la commission du Comité économique et financier, qui disposera d’un délai maximum de quatre semaines pour se prononcer sur l’avis de Bruxelles. Bien que le délai puisse prolonger la décision jusqu’au début du mois de janvier, le gouvernement espagnol espère que la décision finale interviendra toujours avant la fin de l’année. Le plan de relance espagnol comprend un ensemble de subventions de 69 500 millions dont 13 %, 9 000 millions, ont été reçus en août.

Espagne, satisfait

La vice-présidente économique Nadia Calviño s’est félicitée du bilan positif qui confirme, comme elle l’a célébré, la « Avancement important dans les investissements et les réformes & rdquor ; promu par le gouvernement. « L’Espagne a ouvert la voie au déploiement d’instruments d’investissement innovants visant à stimuler la reprise et à s’attaquer à la double transition verte et numérique. Le plan de relance espagnol a été l’un des premiers approuvés par les institutions européennes & rdquor; et « nous avons été le premier pays à demander un paiement pour la réalisation des jalons et des objectifs et également à recevoir une évaluation favorable, confirmant une fois de plus la confiance et la bonne coopération avec les autorités européennes & rdquor;, a-t-il souligné. Selon Calviño, donc Jusqu’à présent, 73% des investissements prévus pour cette année ont été autorisés, environ 60% sont déjà engagés et des investissements ont été attribués pour plus de 10 400 millions d’euros, bien que la vitesse de croisière soit atteinte en 2022.