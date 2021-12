Bruxelles approuve le transfert des 10 premiers milliards de fonds européens à l’Espagne

22/12/2021 à 19:24 CET

Paula Clément

L’Espagne s’apprête à recevoir la première injection de fonds européens La prochaine génération. La Commission européenne a approuvé ce mercredi le transfert de 10 milliards d’euros de ce mécanisme que le gouvernement avait déjà perçu en fin d’année. Il s’agit du premier décaissement semestriel de ce type en provenance de Bruxelles, qui avait déjà versé à l’Espagne 9 000 millions d’euros à titre d’avance pour préfinancer le plan de relance que le gouvernement Pedro Sánchez avait présenté.

« C’est une très bonne nouvelle qui confirme le leadership de l’Espagne dans le déploiement du plan de relance européen et coïncide avec l’accélération de l’exécution des investissements et des réformes les plus importants », a célébré le Premier vice-président et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique. , Nadia Calvino. « Le plan de relance est un opportunité unique pour la modernisation de notre pays, pour parvenir à une reprise forte et soutenue qui place l’Espagne à la pointe de la nouvelle économie verte et numérique, qui améliore la structure sociale et territoriale et nous conduit à une croissance plus inclusive », a-t-il ajouté.

Avec ce transfert, le Union européenne Il respecte l’engagement qu’il a pris avec l’Espagne de payer cette année 19 000 millions sur les 70 000 millions que le pays devrait recevoir jusqu’en 2026. Cela a été convenu par les deux parties en juin, lorsque Bruxelles a donné son feu vert au plan de relance espagnol qui dépend économiquement de ce paquet. En effet, ce premier décaissement était lié à l’Espagne garantissant le respect de diverses réformes que le Gouvernement était en réalité déjà en cours, telles que la revenu minimum vital (MIV).

Malgré le fait que ces 19 000 millions représentent un montant inférieur au volume que le gouvernement a intégré aux budgets de l’État de 2021 au titre de ce fonds, 27 000 millions d’euros, Pedro Sánchez a déjà avancé à l’époque que la différence de plus de 7 000 millions est un montant « assumable » pour le Trésor espagnol.

Prochains transferts

Le calendrier des décaissements attribué à l’Espagne conçu par la Commission européenne comprend deux nouvelles livraisons en 2022 (12 000 millions en juin et 5 000 autres en décembre) ; deux autres dans 2023 (10 000 millions en juin et 7 000 autres en décembre) ; une livraison de 8 000 millions en juin 2024 et deux autres dans 2025 (3 000 millions en juin et 4 000 en décembre).

« Au gouvernement, nous continuerons à travailler pour respecter le calendrier convenu avec les institutions européennes », a déclaré Calviño ce mercredi. le objectif, a-t-il ajouté, est que « le plan touche tous les citoyens, en pensant surtout aux plus jeunes ».