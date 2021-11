Bruxelles déçoit les prévisions économiques de l’Espagne pour 2021

11/11/2021

Acte à 11h12 CET

Silvia Martinez

Les croissance de la Économie espagnole elle continuera d’être forte mais bien inférieure à ce qui était prévu il y a à peine trois mois. La Commission européenne se joint à d’autres organisations telles que le Fonds monétaire international, le Airef ou la Banque d’Espagne et refroidit les projections macroéconomiques du gouvernement de Pedro Sánchez bien qu’avec le hack plus prononcé de tous. Bruxelles estime que la croissance de Produit intérieur brut L’espagnol sera de 4,6% cette année et de 5,5% en 2022, soit près de deux points de moins que ce que projette l’exécutif espagnol pour cette année (6,5%) et un point et demi (7%) la prochaine.

L’estimation est également très plus bas que prévu par l’équipe d’Ursula von der Leyen il y a tout juste trois mois. Puis Bruxelles a révisé à la hausse la croissance, prévoyant une progression cette année de 6,2 % et de 6,3 % l’année prochaine, qui est désormais en recul. Malgré les nouveaux chiffres, la Commission estime que depuis la levée de l’état d’urgence à la mi-mai, soutenue par une campagne de vaccination réussie, « l’économie espagnole est entrée dans une reprise régulière & rdquor; avec un secteur des services -dont les loisirs et le tourisme- qui soutiennent ce rebond. La création d’emplois s’est également accélérée ces derniers mois tandis que les indicateurs de confiance restent élevés tant pour l’industrie que pour les services.

Ce diagnostic conduit la Commission européenne à penser que la croissance va rester forte, tirée principalement par la consommation privée. « Après le rebond du second semestre 2021, l’économie espagnole continuera de croître en 2022 et comblera l’écart avec son niveau pré-pandémique pour le premier trimestre 2023 & rdquor;, souligne la nouvelle analyse de la Commission qui pointe vers le plan de relance et de résilience – qui permettra à l’Espagne d’accéder jusqu’à 140 000 millions d’euros dans les années à venir – comme l’un des moteurs de cette relance économique qui stimulera les investissements publics et privés.

Des risques à l’horizon

En effet, « l’activité économique devrait continuer à se développer en 2023 & rdquor ;, toujours tirée par les dépenses et les réformes financées par le plan de relance, même si les taux de croissance trimestriels auront tendance à se modérer. Ce scénario entraînera une croissance du PIB espagnol de 4,4% en 2023. Une estimation qui n’est pas sans risques, notamment issue de la pandémie de covid19. « Bien que l’incertitude ait considérablement diminué grâce à la maîtrise de la situation sanitaire au niveau national, plusieurs risques pèsent encore sur les perspectives. La persistance ou la résurgence de la pandémie dans d’autres pays pourrait influencer la croissance économique, retardant notamment une reprise complète du secteur du tourisme », prévient la Commission.

D’autres risques à l’horizon concernent les goulots d’étranglement dans les prix de l’approvisionnement, de l’énergie et des transports qui pourraient retarder la reprise à court terme tandis que les inadéquations du marché du travail pourraient affecter la mise en œuvre des investissements verts et numériques liés au plan de relance. Dans tous les cas, le document reconnaît également que la mise en œuvre des réformes clés du plan de relance – il ne mentionne pas explicitement les retraites ou le travail – pourrait également avoir un fort impact sur le rebond.

Inflation record

Concernant l’évolution de l’inflation, et malgré les mesures adoptées par le gouvernement, Bruxelles prévoit qu’elle se maintiendra à des niveaux record jusqu’au deuxième trimestre de l’année prochaine avec une indexation des retraites qui augmentera la pression sur l’inflation sous-jacente. Comme dans les prévisions précédentes, l’équipe du commissaire Paul Gentiloni valorise positivement les programmes de protection de l’emploi tels que les ERTE qui ont permis d’atténuer « les destructions d’emplois pendant les premières étapes de la crise COVID19 et ont ouvert la voie à une reprise rapide du marché du travail & rdquor ;.

Les chiffres, selon l’analyse, parlent d’eux-mêmes. « Tant le nombre de travailleurs que le taux de chômage ont à peu près retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie, bien qu’environ 200 000 employés soient toujours soumis à l’ERTE (1% de l’emploi total) & rdquor;, soulignent-ils. Bruxelles note que le gouvernement espagnol envisage de remplacer l’actuel régime extraordinaire par un nouveau de nature structurelle, axé avant tout sur la reconversion et l’amélioration des compétences des travailleurs. Tout cela conduira l’Espagne à réduire son taux de chômage à 15,2% en 2021, 14,3% en 2022 et 13,9% en 2023.

Quant à déficit et dette, et bien que les règles du pacte de stabilité et de croissance resteront gelées l’année prochaine et ne seront pas réactivées avant 2023, la Commission est convaincue que l’Espagne continuera de se rapprocher des seuils maximaux fixés dans les règles. Après avoir atteint un trou budgétaire de 11% en 2020, Bruxelles prévoit que le déficit sera réduit à 8,1% cette année et à 5% en 2022. La dette, en revanche, augmentera à 120,6% cette année et il est prévu que cela commence pour rediriger le prochain pour clôturer avec 118,2% et 116,9% en 2023.