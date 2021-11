Bruxelles demande à l’Espagne de prolonger la période de calcul des retraites en échange de l’argent européen

11/10/2021

Parmi les demandes de Bruxelles pour recevoir des fonds européens figure celle qui a motivé, il y a un an, l’un des controverses les plus virulentes au sein du gouvernement de coalition : la nécessité d’augmenter le nombre d’années de carrière professionnelle des travailleurs qui servent à calculer le montant de la retraite. C’est ce qu’indique l’Accord opérationnel, le document, rendu public ce mercredi, que le Gouvernement et la Commission européenne viennent de signer et dans lequel les étapes à franchir pour se conformer aux réformes et investissements engagés en échange des 70 000 millions d’euros sont fixés des subventions pour l’économie espagnole.

Le document, auquel EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe de communication que ce média, a pu accéder, et qui passe en revue en détail tout au long de ses plus de 300 pages toutes les mesures incluses par le gouvernement dans le plan de relance , Transformation et Résilience (PRTR), dit littéralement qu’afin d’envisager la réforme 2 de la composante 30 du PTRT (« Adaptation aux nouvelles carrières professionnelles de la période de calcul pour le calcul de la pension de retraite & rdquor;) la Commission exige » l’inscription en vigueur de la législation pour l’ajustement de la période de calcul, allongement de la période de calcul pour le calcul de la pension de retraite & rdquor ;.

Controverse Iglesias-Escrivá

La période de calcul pour calculer la pension d’un travailleur, qui était les 15 dernières années de sa carrière professionnelle jusqu’à la dernière décennie, était déjà allongée suite à la réforme des retraites de 2011, qui a établi sa progression progressive jusqu’à atteindre 25 ans en 2022 (en 2021, la période de calcul est de 24 ans). À la fin de l’année dernière, une proposition du ministre de l’Inclusion d’augmenter encore cette période, de 25 à 35 ans (une proposition que José Luis Escrivá a toujours rejetée après avoir formulée, bien qu’il l’ait présentée au sein du gouvernement), a généré un âpre échange de reproches entre Escrivá et le vice-président de l’époque Pablo Iglesias, y compris une interview à la radio dans laquelle le chef des retraites a durement accusé ceux qui font des « récits de confrontation » (une mention claire, mais non explicite, de son compagnon de cabinet).

Enfin, le PRTR que le gouvernement a envoyé à Bruxelles ne comportait pas de proposition d’allongement de la période de calcul (ce qu’Iglesias a célébré comme une victoire), mais il incluait pointer dans cette direction: Dans le volet 30, qui est la partie du plan gouvernemental dédiée aux retraites, il est dit que cette mesure « augmente le caractère contributif du système », et une éventuelle adoption se justifie au motif que cette mesure chercherait à renforcer » progressivité et caractère contributif du système, rendant la pension de retraite plus représentative de la vie professionnelle du travailleur ».

Or, l’Accord opérationnel souligne que cette hausse doit se produire, oui ou oui : en fait, il fixe un calendrier selon lequel le projet de loi devra être approuvé par le Conseil des ministres avant le 30 juin de l’année prochaine, et la norme sera doit être lancé avant fin 2022.