Bruxelles demande aux pays une offensive de taxes vertes sur l’électricité, le gaz, le diesel et les vols

12/11/2021

Le à 08:35 CET

David Page

La Commission européenne veut renforcer au maximum le principe du « pollueur-payeur » & rdquor; Et il entend le faire de la manière la plus directe : via les impôts. Bruxelles veut promouvoir une nouvelle structure de taxes vertes que tous les pays de l’UE s’appliqueront à l’électricité, au gaz naturel, à l’essence et au diesel, ainsi qu’au carburant utilisé par les avions et les navires, tout en élargissant les secteurs et domaines d’activité qui doivent payer pour leurs émissions de CO2 au secteur résidentiel (essentiellement chauffage) et le transport routier et maritime.

Bruxelles a conçu une nouvelle stratégie environnementale et énergétique visant à réduire la émissions de gaz à effet de serre le continent en 2030 et atteindre 2050 avec une économie neutre en émissions. Parmi les mesures pour y parvenir, Bruxelles propose une accélération du déploiement des énergies renouvelables, une promotion de modes de transports plus propres, une plus grande efficacité énergétique, mais aussi ce nouveau système de taxe verte et cet élargissement des marchés des droits d’émission de CO2.

Le paquet de mesures appelé Fit pour 55 (« Fit for 55 & rdquor ;, en anglais) a été dévoilé lors d’un premier tour en juillet et un second tour d’initiatives sera dévoilé la semaine prochaine. Il s’agit d’un recueil de propositions de la Commission européenne qui doivent désormais faire l’objet d’un accord entre tous les pays de l’UE (à l’unanimité dans le cas des impôts) et par le Parlement européen. Ainsi la révolution de la taxe verte et le reste des mesures ont encore plusieurs années pour entrer en vigueur, et les estimations des institutions communautaires passent par avoir tout mis en place entre 2024 et 2026, même si certains changements auront des périodes transitoires qui peuvent être rallongées jusqu’à 10 ans.

Plus de pollution, plus de taxes

La Commission européenne veut qu’ils soient établis dans tous les pays iimpôts minimaux pour chacune des énergies et combustibles en fonction de leur contenu énergétique (mesuré en gigajoules de manière équivalente pour tous), ce qui signifie en pratique que plus il est polluant plus les taxes sont élevées. Les taux les plus élevés sont réservés aux combustibles fossiles conventionnels tels que le diesel et l’essence, qui devront être appariés, et aux biocarburants non durables.

A un niveau inférieur se trouvent le gaz naturel ou les gaz liquéfiés, car il est entendu qu’ils doivent encore jouer un rôle transitoire dans le processus de décarburation d’énergie. Et pour favoriser l’électrification, la taxe minimale sur l’électricité resterait aux barèmes actuels, mais des majorations de facto seraient appliquées pour certaines sources de production d’électricité, notamment le gaz.

En parallèle, l’objectif de Bruxelles est que les exonérations fiscales ou les subventions indirectes ne puissent plus s’appliquer aux combustibles fossiles qui laissent les taux en dessous du minimum établi. La Commission veut mettre fin aux baisses de taxes sur le diesel, le gaz ou le charbon que permet la directive actuelle, tout en mettant fin à la possibilité d’appliquer des exonérations aux combustibles fossiles utilisés dans l’agriculture, le transport aérien intracommunautaire, le transport maritime et la pêche.

« Nous devons lier la taxation de l’énergie à la objectifs environnementaux de l’Union européenne. Les taxes qui s’appliquent aux différentes énergies doivent servir à dynamiser certaines énergies et à en retirer progressivement d’autres », précisent des sources de la Commission européenne. « Nous ne voulons pénaliser personne, mais nous devons envoyer des signaux aux producteurs d’électricité, aux producteurs de carburant, aux compagnies aériennes, aux compagnies maritimes, aux constructeurs automobiles et au mldr ; afin que leurs secteurs soient plus propres et plus durables. Et pour envoyer ce signal, il doit être un signe de prix& rdquor ;, phrase.

Payer plus cher pour le CO2

Ces signaux de prix seront également renforcés par marchés de droits d’émission de CO2, par lesquels les entreprises paient pour pouvoir émettre des gaz à effet de serre. D’une part, ces droits d’émission deviendront plus chers à mesure que les réductions annuelles du volume de droits (de 2,4 % actuellement, il passerait à une baisse de 4,2 % chaque année) et les quotas gratuits actuellement réservés à certains secteurs (qui seraient réduits de 10 % chaque année).

D’autre part, un marché parallèle de Droits d’émission de CO2 d’y inclure les paiements aux bâtiments (singulièrement, pour qu’ils paient le gaz et le fioul pour le chauffage) et les transports routiers (pour que les constructeurs de voitures à combustion paient). Le paiement des droits d’émission serait payé par les fournisseurs de carburant et les constructeurs automobiles, mais le coût finirait par être répercuté sur le consommateur final.

Une réforme difficile

Bruxelles sait qu’elle évolue dans un terrain difficile. Pour modifier la fiscalité, un consensus absolu doit être atteint entre tous les pays de l’Union, car les réformes de la réglementation communautaire en matière fiscale nécessitent unanimité. C’est pourquoi la directive sur la taxation de l’énergie en vigueur continue d’être celle approuvée en 2003, malgré la tentative – finalement infructueuse – de la Commission européenne de la réformer en 2011. Une décennie plus tard, elle tente à nouveau et appelle les États membres et les Eurocamara pour entamer la négociation.

« Il doit s’agir d’une réforme ambitieuse et en vue de Long terme. Si nous parvenons à l’unanimité maintenant pour réformer la directive, nous ne pouvons pas savoir quand nous pourrons la réviser », soulignent des sources de la Commission européenne. 2040 & rdquor;.