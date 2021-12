Bruxelles donne plus de latitude à l’Espagne pour approuver la réforme du travail

10/12/2021

Le à 07:49 CET

David Page, Rafa Bernardo

La Commission européenne est disposée à être flexible avec les délais qui gère pour que les pays aient leurs réformes prêtes en échange d’injections millionnaires de fonds européens ; et singulièrement, dans le cas de l’Espagne, cela signifie donner un peu plus de marge à la réforme du travail. Des sources exécutives européennes assurent que l’engagement que le Conseil des ministres approuve la nouvelle réglementation du marché du travail avant le 31 décembre »il s’agit plus d’une date indicative que d’une obligation légale« Un soulagement pour l’Exécutif et les agents sociaux maintenant qu’il reste 21 jours à fin 2021 et que les négociations pour tenter de trouver un accord ne traversent pas leur meilleur moment. Cependant, le Gouvernement maintient -pour le moment- son Endeavour. pour que le Journal officiel de l’État (BOE) recueille la nouvelle législation avant le début de 2022.

Selon des sources communautaires, les engagements acquis d’ici la fin de cette année (qui en plus de la réglementation du travail incluent la prochaine phase de la réforme des retraites) doivent être approuvés et publiés au BOE « avant de demander le prochain décaissement des fonds européens », c’est-à-dire les 12.000 millions qui correspondent à l’Espagne, selon le calendrier convenu avec Bruxelles, pour le premier semestre 2022. Retarder les réformes signifie retarder la demande d’argent, ce qui retarderait à son tour l’approbation par les États membres et, à terme, entraînerait une arrivée en retard supplémentaire de ceux-ci. ressources, même s’il n’y aurait pas de conséquences ultérieures. « C’est comme un contrat : lorsque les conditions seront remplies, nous donnerons l’argent« Ils expliquent depuis la Commission européenne, ajoutant que ils préfèrent que la réforme du travail « va bien, même si elle arrive un peu tard ».

Cependant, le gouvernement ne semble pas disposé à utiliser ce temps supplémentaire. Cette même semaine, dans un rare unanimité, les premier et deuxième vice-présidents ont convenu de souligner que la réforme du travail sera prête avant la fin de l’année : « depuis que j’ai été ministre je ne leur ai donné qu’une échéance : le 31 décembre car elle 23 [la parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedicada al empleo], que nous avons présenté à la Commission européenne et qui nous oblige à publier au BOE avant le 31 décembre la réforme structurelle du marché du travail dans notre pays », a assuré Yolanda Díaz ce jeudi ; « nous travaillons intensément, et je suis confiant que nous parviendrons à un accord dans les plus brefs délais et que nous pourrons donc faire approuver les règles avant la fin de l’année », a déclaré Nadia Calviño lundi dernier à Bruxelles.

Objectif, fin d’année

Des sources gouvernementales expliquent à El Periódico de España que quoi qu’en dise la Commission, le calendrier avec lequel les mesures qui sont approuvées sont programmées est celui qui apparaît dans documents officiels dans laquelle sont fixées les échéances, qui précisent que la fin de cette année est la limite pour préparer les réformes qui sont actuellement discutées avec les agents sociaux, comme la négociation collective ou les nouveaux mécanismes de régulation temporaire du travail. L’un de ces textes clés est l’Accord opérationnel, paraphé le mois dernier et qui a ouvert la porte à l’arrivée des 10 premiers milliards de financements européens. Il détaille l’ensemble des réformes et des investissements prévus jusqu’en 2026 et une date est fixée pour chacun d’eux.

« S’il y a des délais engagés, ils sont respectés ; et le scénario de le retard n’est pas envisagé», insistent ces sources gouvernementales, qui ont cité comme exemples de promesses tenues l’une d’Inclusion et l’autre de Travail. l’engagement pris vis-à-vis des acteurs sociaux était de le préparer pour le 15 novembre au plus tard, et la date a été respectée, bien que cela signifiait que les employeurs étaient exclus de l’accord ; l’échéance que l’Europe donnait la marge pour que La réforme a été considérablement plus longue : mi 2022. Dans le cas du travail, on avait promis à l’Europe d’avoir le projet de loi sur l’emploi prêt avant la fin de cette année, et cela s’est fait en Conseil des ministres vendredi dernier.

Et s’il y avait un retard dans les réformes ?

Le processus par lequel les fonds européens de la prochaine génération arrivent de Bruxelles au gouvernement implique plusieurs étapes qui peuvent prendre des semaines voire des mois, de sorte que tout retard dans la réalisation des réformes promises peut supposer un retard considérable en recevant l’argent. Premièrement, le gouvernement doit demander la livraison lorsqu’il considère qu’il a respecté les réformes et les investissements prévus dans les pactes entre l’Espagne et l’Europe ; ensuite, la Commission européenne doit vérifier la conformité et, enfin, les autres partenaires européens doivent donner le feu vert final. Le seul exemple dont nous disposions à ce jour est précisément celui de la demande, par l’Espagne, du premier versement de fonds européens, pour un montant de 10 000 millions d’euros (9 000 millions avaient déjà été fournis l’été dernier en préfinancement) : la demande de le gouvernement de Pedro Sánchez était le 11 novembre, l’exécutif communautaire a donné son « ok » le 3 décembre, et l’approbation du comité économique et financier (EFC, pour son acronyme en anglais), dans lequel sont les représentants des 27 membres États. En tout cas, l’agilité du traitement à cette occasion tient au fait qu’une bonne partie des réformes engagées ont déjà été faites ; il est prévu qu’en occasions plus tard, les temps sont retardés plus (La Commission a jusqu’à 2 mois pour rendre son verdict, et le CEF un mois de plus). Selon le calendrier prévu, l’Espagne demandera des fonds une fois par semestre ; la prochaine tranche, de 12.000 millions, devra être commandée tout au long du premier semestre 2022.