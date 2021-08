Bruxelles propose qu’en 2035 seuls des “véhicules propres” soient vendus dans l’UE

01.08.2021 à 09:00 CEST

L’industrie automobile européenne, qui représente 6 % de l’emploi et plus de 7 % du PIB communautaire, devra progressivement se débarrasser des moteurs polluants jusqu’en 2035 dans l’Union européenne (UE) seuls les véhicules propres sont commercialisés, avec la voiture électrique comme un grand atout pour l’avenir.

C’est la proposition de la Commission européenne (CE) dans le grand paquet législatif pour décarboner l’économie de l’UE au milieu du siècle, qu’il faudra ensuite négocier avec les États membres, représentés au Conseil, et avec le Parlement européen.

« 20 % de nos émissions continuent de provenir de nos routes & rdquor ;, a déclaré le commissaire européen aux transports, Adina Valean, dans la présentation de la grande proposition législative de la Commission européenne.

Malgré l’accélération environnementale significative que l’on entend donner à l’industrie automobile, l’effort est conçu comme un coup de pouce pour la rendre plus compétitive à l’avenir sans CO2 qui l’attend.

« Nous n’allons pas laisser notre industrie à l’abandon, nous n’allons pas désindustrialiser l’Europe avec notre politique climatique & rdquor;, disent des sources européennes.

Véhicule électrique

Véhicule électriqueSegún la propuesta de Bruselas, el objetivo de contaminación máxima por vehículo de 95 gramos de CO2 por kilómetro tendrá que reducirse hasta el 55% para los coches en 2030 y hasta el 50% para las furgonetas, frente al 37,5 y 31% vigentes Actuellement.

« 37,5% de moins de 95 grammes, ce n’est pas suffisant, mais ce n’est pas une blague & rdquor ;, affirment des sources communautaires, qui soulignent que le secteur est très impliqué dans sa transformation.

Même si un examen général de la proposition sera effectué en 2028, aucun changement n’est attendu avant la fin de la décennie pour laisser à l’industrie le temps de s’adapter à la transition.

Mais dès lors, la Commission souhaite la disparition des incitations au véhicule électrique, qui à cette date « auraient déjà dû entrer en vigueur », explique un haut responsable de l’UE.

Zéro émission

Zéro émissionEt, d’ici 2035, Bruxelles souhaite que seuls des véhicules propres et à zéro émission puissent être vendus dans l’Union européenne, ce qui de facto, en fonction de l’évolution technologique actuelle, laisserait la voiture électrique comme seule option de marché et il transformerait les hybrides en technologies de transition.

La date est plus ambitieuse que celle de 2040 que certains pays comme l’Espagne ou la France s’étaient fixée et est conforme aux plans récemment annoncés par Volksvagen, le plus grand constructeur de l’UE.

Bruxelles s’attend à ce que la flotte de combustion soit complètement remplacée d’ici 2050, date à laquelle l’ensemble du secteur des transports devrait avoir réduit ses émissions de 95%.

Motos et camions

Motos et camionsLes motos auront aussi « leur tour », préviennent-ils la Commission, où ils expliquent que les deux-roues ne sont pas inclus dans cette proposition législative car la technologie électrique n’est pas aussi pointue que dans le cas des voitures, et ils n’ont pas non plus autant d’impact climatique. Les camions et poids lourds verront leurs objectifs revus, mais dans une proposition distincte qui sera présentée en 2022.

“Si l’Europe ne produit pas de véhicules électriques, la Chine. Au final, quelqu’un va produire des véhicules propres. Mieux vaut être en avance & rdquor ;, explique un haut fonctionnaire européen avec un raisonnement qui peut aussi s’appliquer à la fabrication de batteries.

Piles

PilesLa CE a créé lors de la dernière législature une « alliance & rdquor; pour dynamiser le secteur des batteries en Europe, qui dépend actuellement de la Chine et avec cette proposition il espère encourager le déploiement d’une capacité de charge équivalente à 16,5 millions de points d’ici 2050.

“Nous voulons que les Européens puissent recharger leurs véhicules propres partout, sans avoir à se soucier de savoir s’ils trouveront des points de recharge”, disent-ils à la CE.

Autres mesures

Autres mesuresLe transport routier entrera également, dès 2026, dans le système européen révisé d’échange de quotas d’émission de carbone ETS, faisant payer aux distributeurs de carburant le CO2 émis, ce qui est destiné à les inciter à parier sur le biocarburants, qui bénéficiera également d’une fiscalité moins chère.

Le passage au véhicule électrique va générer de nouvelles opportunités, mais il va aussi pousser certains producteurs de l’Union européenne, où 13,8 millions de personnes travaillent dans l’industrie automobile.

« Les règles que nous proposons auront probablement un impact plus important sur les constructeurs de moteurs et leurs composants & rdquor ;, expliquent des sources communautaires.

Mais le règlement laisse suffisamment de temps pour s’adapter à un “juste transition pour tous& rdquor;, soulignent les sources, qui suggèrent que l’emploi va croître dans d’autres sous-secteurs, comme l’électronique, les batteries, l’intelligence artificielle ou la robotique.

Rapport de l’AEE sur les voitures électriques : https://www.eea.europa.eu/es/articles/vehiculos-electricos-una-eleccion-inteligente

