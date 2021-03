Bruxelles risque d’intensifier la guerre des vaccins avec une nouvelle menace à AstraZeneca | Politique | Nouvelles

Le grand eurocrate Thierry Breton a averti la firme anglo-suédoise qu’elle risquait de tomber sous le coup des nouvelles restrictions à l’exportation du bloc à moins qu’elle ne délivre plus de doses aux États membres. Bruxelles est furieuse contre le géant pharmaceutique après avoir réduit à plusieurs reprises le nombre de coups qu’il expédiera à l’UE en raison d’un hoquet de production. M. Breton a déclaré: «Bien sûr, AstraZeneca a été un problème … Nous avons eu un problème avec cette société.

«Nous avons les outils et nous veillerons à ce que tout reste en Europe jusqu’à ce que l’entreprise revienne à ses engagements.»

Cela s’est produit alors que les disputes avec Bruxelles au sujet de la coopération transmanche des jabs de Covid s’intensifiaient.

Hardline France, qui fait partie d’un groupe de pays souhaitant que l’UE déploie des mesures draconiennes pour freiner les exportations de vaccins, risquait également d’alimenter les tensions avec le n ° 10.

Paris a averti la Grande-Bretagne que les pays de l’UE ne viendraient pas à son aide si notre déploiement de vaccins se heurtait à des problèmes d’approvisionnement.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que notre campagne de vaccination de masse est vouée à des «problèmes» car nous n’avons pas assez de doses stockées.

Il a suggéré que Downing Street devra venir mendier des expéditions d’Europe pour «vacciner complètement» sa population après avoir donné la priorité à la livraison des premières doses.

Mais les responsables britanniques ont rejeté l’attaque antagoniste du Français contre notre programme de jabs, insistant sur le fait que les Britanniques ne manqueront pas leurs deuxièmes doses.

M. Le Drian a déclaré: « Le Royaume-Uni est fier d’avoir vacciné de nombreuses personnes avec la première dose, mais ils auront un problème avec la deuxième dose.

«Et nous sommes complètement vaccinés avec deux doses, pas une. Aujourd’hui, nous avons le même nombre de personnes entièrement vaccinées en France et au Royaume-Uni.

«Une relation de coopération doit être trouvée avec le Royaume-Uni pour qu’AstraZeneca remplisse ses engagements signés avec l’UE, mais nous ne pouvons accepter aucune sorte de chantage.

« Le Royaume-Uni fait pression pour le premier coup, sachant qu’il y aura des problèmes avec le second. L’Europe n’a pas à payer le prix de cette politique. »

Le No10 a exhorté les pays de l’UE, y compris la France, l’Italie, l’Espagne et l’Autriche, à reconsidérer leur menace pour déclencher un véritable.

DOIT LIRE: Brexit LIVE: Panique autour de l’accord commercial américain alors que Biden frappe le Royaume-Uni

Le ministre du Cabinet, Robert Jenerick, a insisté sur le fait que la charge de vaccination de la Grande-Bretagne ne sera pas entravée par les bruits de sabre de Bruxelles.

Le ministre du Logement a déclaré qu’il n’y avait «aucune raison de s’inquiéter» des approvisionnements du Royaume-Uni et que tous ceux à qui on a promis une deuxième dose la recevront à temps.

Il a déclaré: «Absolument, nous sommes convaincus que nous avons les fournitures dont nous avons besoin à la fois pour atteindre notre objectif de la mi-avril de vacciner tous les plus de 50 ans et les personnes présentant des vulnérabilités cliniques, et l’objectif le plus important, qui est que chaque adulte au moins. a eu son premier coup à la fin du mois de juillet.

«Bien sûr, quiconque a un rendez-vous pour un jab, que ce soit le premier ou le deuxième, il n’y a pas lieu de s’inquiéter – ces rendez-vous seront honorés.»

NE MANQUEZ PAS

L’UE est confrontée à PLUS de chaos de vaccins alors que l’accord Novavax est retardé [INSIGHT]

Emmanuel Macron soutient l’interdiction des vaccins par l’UE contre la Grande-Bretagne mais est annulé [REVEALED]

Les allégations de vaccin de l’UE remises en question par la BBC après les attaques d’AstraZeneca [ANALYSIS]

Les responsables britanniques tiennent à éloigner l’UE d’une guerre commerciale à part entière pour les vaccins.

Nos diplomates sont actuellement en pourparlers avec les bureaucrates bruxellois au sujet de la coopération future dans le déploiement mondial des jabs.

Les négociations visent à déterminer si le Royaume-Uni et l’UE peuvent partager la production de l’usine AstraZeneca aux Pays-Bas, qui peut produire jusqu’à cinq millions de doses par mois.

Il est entendu que les disputes se poursuivront au cours du week-end alors que les deux parties se rapprochent d’un accord.