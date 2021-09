in

Un initié de l’UE a exhorté la Commission européenne à écouter attentivement les propositions britanniques de renégocier le protocole de l’accord sur le Brexit afin d’éviter une frontière dure. L’eurodéputé allemand Gunnar Beck, membre de la commission Brexit du Parlement européen, a déclaré que les mesures avaient déjà menacé la stabilité de l’accord de paix du Vendredi saint. Les responsables de l’UE et du Royaume-Uni sont actuellement en désaccord sur la manière de mettre fin à l’impasse entourant le soi-disant protocole d’Irlande du Nord.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, a menacé de déchirer le correctif à la frontière post-Brexit à moins que Bruxelles n’accepte de renégocier l’accord.

Répondant à l’avertissement, M. Beck a déclaré à Express.co.uk : « Il est injuste de s’attendre à ce qu’un pays cède une partie de son territoire constitutionnel pour qu’il relève du pouvoir juridique d’un autre État tel que l’UE.

« Le protocole NI permet à l’UE sur le commerce d’avoir pouvoir en Irlande du Nord sur la tête des personnes qui en sont affectées. C’est totalement antidémocratique.

« Ce sera la faute de l’UE, si à cause du protocole NI, le chaos revient en Irlande du Nord pour avoir omis de parler à la Grande-Bretagne. L’accord du Vendredi saint, finement équilibré, doit être respecté et le protocole NI détruit tout simplement cet accord important. »

Dans un coup de semonce au bloc, le ministre du Brexit a déclaré qu’il n’hésiterait pas à suspendre le protocole d’Irlande du Nord.

Lord Frost a déclaré lundi soir à la Chambre des Lords que l’UE devrait prendre au sérieux les propositions du Royaume-Uni de déchirer l’accord sur le Brexit si elle voulait éviter l’effondrement des mesures relatives à la région.

Lord Frost et son homologue européen Maros Sefcovic devraient annoncer de nouveaux cycles de négociations sur le correctif de la frontière post-Brexit dans les semaines à venir.

Le couple a déjà accepté de suspendre la mise en œuvre des formalités administratives de l’UE en Irlande du Nord afin de créer un espace permettant de trouver une solution permanente pour mettre fin aux perturbations dans la région.

Downing Street a averti que sans une renégociation globale du traité sur le Brexit, les entreprises de la région seraient touchées par des pénuries en raison des contrôles douaniers lourds de l’UE.

Les responsables de Whitehall ont également mis en garde contre un retour à la violence en raison de l’opposition unioniste aux mesures.

Lord Frost a déclaré que son Command Paper, publié en juillet, exposait les tests que le Royaume-Uni appliquerait pour déclencher l’article 16, qui permet à chaque partie de suspendre le protocole s’il est jugé avoir un effet négatif sur la vie quotidienne.

Il a déclaré à la Chambre des Lords : « J’exhorte l’UE à prendre cela au sérieux. Ils commettraient une grave erreur s’ils pensaient que nous n’étions pas prêts à utiliser les garanties de l’article 16, si c’est notre seul choix pour faire face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Si nous voulons éviter l’article 16, il doit y avoir une vraie négociation entre nous et l’UE.

DOIT LIRE: La France et l’Allemagne explosent alors qu’elles s’en prennent à Frost dans la rangée du Brexit

Lord Frost a signalé qu’il était frustré par l’insistance du vice-président de la Commission européenne, M. Sefcovic, qu’il n’accepterait pas une renégociation du protocole.

Le pair conservateur a ajouté : « Une vraie négociation ne signifie pas que l’UE propose ses propres plans de solutions, dans le cadre du protocole existant, et nous les présente comme ‘à prendre ou à laisser’.

“J’étais préoccupé par certains des commentaires que nous avons entendus de la part des représentants de la Commission ces derniers jours, qui semblent suggérer qu’ils pourraient envisager cette voie.”

Entre-temps, M. Sefcovic a déclaré aux députés qu’il présenterait un nouveau paquet de propositions vers la fin du mois.

Lors de la réunion privée, le plus haut eurocrate a déclaré que l’UE se concentrerait sur les problèmes auxquels sont confrontés les particuliers et les entreprises en Irlande du Nord.

A NE PAS MANQUER

L’interdiction de voyager de Biden au Royaume-Uni risque de « nuire aux relations » [INSIGHT]

Liz Truss s’en prend à Biden pour le retard des négociations commerciales post-Brexit [REVEALED]

Project Fear démantelé : la ville de Londres prête pour le boom des affaires [ANALYSIS]

Il a juré de snober la proposition de commandement du Royaume-Uni en raison de sa promesse de résoudre les problèmes sur le terrain dans la région.

« Si nous avons de la créativité au Royaume-Uni, nous pouvons résoudre le SPS. Un accord suisse résoudrait le problème du jour au lendemain – mais ce n’est pas assez bon pour le Royaume-Uni », a déclaré M. Sefcovic, selon des sources.

« Nous leur demandons comment ils peuvent garantir que les marchandises qui entrent en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne y restent.

« Nous examinons ce que nous pouvons faire avec la traçabilité. De même, avec les régimes douaniers, nous cherchons à réduire les barrières. Nous pouvons trouver des solutions techniques, mais je ne sais pas si elles suffisent.

M. Sefcovic a déclaré que les propositions de l’UE aborderaient les problèmes liés à la paperasserie et aux contrôles sur la viande et les produits laitiers – connus sous le nom de mesures sanitaires et phytosanitaires.

Il a dénoncé les demandes de Lord Frost, suggérant que les récents commentaires du ministre du Brexit pourraient ne pas être suffisants pour éviter une crise en Irlande du Nord.

M. Sefcovic a ajouté : « L’écart entre nos côtés est important.

« Pour créer un espace de palourdes, nous avons décidé de ne pas réagir à la déclaration ministérielle de la semaine dernière.

“Les infractions ne seront pas lancées, mais nous n’avons pas dit que c’était indéfini.”