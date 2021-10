Bryan Adams détaille la tournée britannique 2022 pour soutenir l’album So Happy It Hurts

Bryan Adams a partagé les détails de la tournée au Royaume-Uni à l’appui de son nouvel album So Happy It Hurts, qui devrait sortir en mars.

So Happy It Hurts sera le 15e album studio de la rock star à ce jour. il suit celui de 2019 Faire briller une lumière.

Les dates comprennent certains spectacles britanniques précédemment annoncés pour l’été 2022, dont un spectacle de clôture au château de Cardiff le 11 juillet. Le musicien canadien jouera désormais 12 dates supplémentaires qui débuteront en mai au Brighton Center le vendredi 13.

Les billets pour les 12 nouveaux spectacles seront mis en vente ce vendredi (15 octobre) à 9h BST. Visitez Bryan Adams site officiel pour plus d’informations.

La nouvelle de la tournée d’Adams fait suite à des retards de concert en raison de la pandémie de coronavirus. En mai, Adams a reprogrammé un certain nombre de concerts en plein air au Royaume-Uni et en a annulé certains, notamment à la Powderham Arena d’Exeter et au Spitfire Showground de Canterbury.

Auparavant, Adams avait également déplacé une série de spectacles en salle à Aberdeen et Hull ainsi que sa résidence au Royal Albert Hall de Londres en mai 2022. Certains détails ont changé depuis, y compris son spectacle à Londres, qui se déroule maintenant à l’O2 Arena.

Bryan Adams joue les émissions britanniques suivantes en 2022 :

Vendredi 13 mai – Brighton, Brighton Center

Samedi 14 mai – Birmingham, Utilita Arena

Dimanche 15 mai – Nottingham, Motorpoint Arena

Mardi 17 mai – Manchester, AO Arena

Mercredi 18 mai – Liverpool, M&S Bank Arena

Vendredi 20 mai – Newcastle, Utilita Arena

Dimanche 22 mai – Aberdeen, P&J Live Arena

Lundi 23 mai – Glasgow, SSE Arena

Mercredi 25 mai – Hull, Bonus Arena

Jeudi 26 mai – Londres, The O2 Arena

Mercredi 29 juin – Cornwall, Eden Sessions

Vendredi 1 juillet – Scarborough, Théâtre en plein air

Samedi 2 juillet – Widnes, Halton Stadium

Dimanche 3 juillet – Telford, QE2 Arena

Mardi 5 juillet –Durham, Emirates Riverside

Mercredi 6 juillet – Kelso, Floors Castle

Vendredi 8 juillet – Norwich, Blickling Estate

Samedi 9 juillet – Festival de musique de Cornbury

Dimanche 10 juillet – Leeds, Harewood House

Lundi 11 juillet – Cardiff, Château de Cardiff.

