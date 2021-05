Bryan Adams reprogramme la tournée en plein air au Royaume-Uni, annule certaines dates

Visite en plein air de Bryan Adams, initialement prévu qui aura lieu en juin, a été repoussée d’un an jusqu’en 2022. Initialement annoncée en décembre, la tournée au Royaume-Uni comprenait des spectacles à Londres, Cornwall, Aberdeen, etc. Maintenant, la plupart des dates ont été reportées tandis qu’un certain nombre ont été annulés.

Les trois nuits qu’Adams doit jouer au Royal Albert Hall de Londres dans le cadre d’une résidence sont en sécurité aux dates reportées. Ces spectacles auront lieu en mai 2022 en tant que première des performances du musicien vétéran.

Parmi les dates annulées figurent des spectacles au centre-ville de Bristol, au Canterbury Spitfire Showground et à l’Exeter Powderham Arena. Le spectacle Eden Sessions annoncé précédemment par Adams à Cornwall, en Angleterre, a été déplacé au 29 juin 2022.

Quand il parviendra à remonter sur scène, ce sera le premier spectacle d’Adams depuis le début de la pandémie. L’icône de la pop canadienne avait initialement prévu de faire son retour en août dernier lors d’un spectacle à Merkur Spiel-Arena à Düsseldorf, en Allemagne, 7 000 spectateurs ont été accueillis à titre d’essai pour les événements en direct post-pandémie. Malheureusement, le concert a été reporté lorsque le pays a vu un pic de cas de coronavirus.

La tournée au Royaume-Uni était initialement prévue comme une étape d’une série de dates de tournée à l’appui de l’album 2019 d’Adams Shine A Light. Le projet, qui comprenait une collaboration avec Jennifer Lopez et comprenait des crédits d’écriture d’Ed Sheeran, d’Eliot Kennedy, de Gretchen Peters, etc., a atteint la deuxième place au Royaume-Uni et la première place au Canada, le pays d’origine d’Adam.

Voir la liste complète de Bryan Adams des dates de tournée en 2022 au Royaume-Uni ci-dessous avec les nouveaux spectacles en gras.

Visitez le site officiel de l’artiste pour connaître les détails des billets et de la visite.

MAI 2022

9ème – Londres, Royal Albert Hall

10e – Londres, Royal Albert Hall

11e – Londres, Royal Albert Hall

22e – Aberdeen, P&J Live

25ème – Hull, Bonus Arena

JUIN 2022

29ème – Cornwall, Eden Sessions

JUILLET 2021

1er – Scarborough, théâtre en plein air

2e – Widnes, DCBL Halton Stadium

3e – Telford, QEII Arena

9ème – Oxfordshire, Great Tew Park

10e – Leeds, Harewood House

11ème – Cardiff, Château