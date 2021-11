Bryan Adams testé positif au COVID-19 pour la deuxième fois

Bryan Adams, photographe du calendrier Pirelli 2022 1:27

. – Les plans de Bryan Adams ont de nouveau été interrompus par covid-19, car le musicien a été testé positif pour le virus pour la deuxième fois en un mois.

Le rockeur, qui est également photographe, a partagé sur son compte Instagram vérifié qu’il avait été testé positif après son arrivée à l’aéroport de Milan Malpensa.

« Me voici, je viens d’arriver à Milan et j’ai été testé positif pour la deuxième fois en un mois au covid », peut-on lire en légende à côté des photos de lui à l’aéroport. « Alors je vais à l’hôpital. Merci pour tout votre soutien #sohappyithurts. »

En octobre, Adams a dû se retirer d’une représentation lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame après avoir été testé positif.

Son représentant a déclaré à l’époque qu’Adams était « complètement vacciné et ne présentait aucun symptôme ».

Le Dr Anthony Fauci a déclaré au « New Day » de CNN ce vendredi que même s’il ne voulait pas spéculer sur le cas Adams, « il se pourrait qu’il continue d’avoir le virus et qu’il ait été testé positif et qu’il ne se soit jamais débarrassé du virus. votre système. «

« Nous avons découvert que lorsque certaines personnes immunodéprimées peuvent avoir le virus persistant », a déclaré Fauci. « Je ne sais rien de sa santé, donc je suis très réticent à commenter. »

Adams était arrivé en Italie avant les événements promotionnels du Calendrier Pirelli 2022, pour lesquels il a pris des photos.

Cette version du célèbre calendrier comprend des images de diverses stars comme Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson et Normani.

CNN a contacté les représentants d’Adams pour commentaires.