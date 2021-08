Bryan Barberena publie une déclaration après avoir perdu son combat et remporté le bonus «Fight of the night»

Vétéran des poids welters Bryan Barberena a publié une déclaration après sa défaite décrite comme “Fight of the Night” contre Jason Witt à l’UFC Vegas 33.

Barberena était l’un des principaux favoris des paris pour l’undercard, mais par une nuit pleine de surprises, “Bam Bam” a perdu par décision majoritaire face à Witt dans une guerre de va-et-vient dans laquelle les deux hommes étaient sur le point d’être vaincus à plusieurs reprises.

Avertissement

Bien que Barberena ait failli revenir au troisième tour, il n’a pas pu terminer Witt, qui a remporté les deux premiers tours du combat, et Barberena a officiellement perdu par décision majoritaire sur les tableaux de bord.

Après l’UFC Vegas 33, Barberena a réagi sur ses réseaux sociaux à la défaite contre Witt.

Bryan Barberena : Gagner, perdre ou faire match nul, vous pouvez toujours compter sur un combat passionnant et une pizza avec mon amour. Quel voyage ça a été. Je n’ai pas remporté la victoire, mais j’ai quand même battu tous les pronostics et je suis revenu après avoir failli mourir. Je me suis amusé là-bas, super combat Jason Witt. Merci à tous pour votre soutien et votre amour incroyables. Merci à tous mes sponsors de me soutenir. Signifie beaucoup pour moi. Merci à l’UFC pour tout l’amour / l’aide sur le chemin du retour, j’aime mon travail et me battre dans cet octogone. Merci à @gymotribe pour tout l’amour et l’aide sur le chemin du retour, j’aime mon travail et je me bats dans l’octogone. #jimmotrained j’ai hâte de rentrer chez moi avec ma famille »

Barberena a perdu trois de ses quatre derniers combatsmais comme il l’a prouvé contre Witt, il est toujours extrêmement fort, durable et très excitant. Malgré la séquence de défaites et les récents problèmes de santé auxquels Barberena a dû faire face, Sa place sur la liste de la promo semble assurée étant donné qu’il participe à des combats passionnants presque chaque fois qu’il entre dans l’Octogone..

Publicité