Bryan Danielson révèle la vraie raison pour laquelle il a dû se retirer de la WWE en 2016 et aborde les rumeurs de commotion cérébrale

Le 8 février 2016, Daniel Bryan a été contraint de se retirer de la WWE.

À l’époque, il semblait que l’ancien quintuple champion du monde avait subi trop de commotions cérébrales et devait prendre sa retraite à son apogée.

Daniel Bryan a été contraint de dire adieu à la lutte en 2016

Bryan reviendrait un peu plus de deux ans plus tard et reprit sa carrière dans le ring. Maintenant, il est né de nouveau sous le nom de Bryan Danielson dans AEW et apparaît au sommet de ses pouvoirs à 40 ans.

Lors d’une interview avec wdel.com, Danielson a expliqué comment sa retraite était arrivée et la position de la WWE à ce sujet.

« Je pensais légitimement que j’étais en bonne santé et je pense toujours que je suis en bonne santé », a déclaré Danielson. « L’une des raisons pour lesquelles j’ai été forcé de prendre ma retraite n’était pas à cause des commotions cérébrales, mais parce que j’avais menti à ce sujet.

« Vous devez comprendre, du point de vue de la WWE, je luttais pour eux depuis six ans, mais tout d’un coup, ils ont ouvert cette boîte de Pandore à propos de » mentir sur ses antécédents médicaux et maintenant nous ne pouvons plus lui faire confiance « .

Daniel Bryan a fait un retour incroyable deux ans plus tard

«Cela a permis en grande partie de rétablir la confiance, mais ils s’occupaient aussi légitimement de ma santé. J’allais voir docteur après docteur et faire tout ce que je pouvais pour améliorer la fonction cérébrale pour montrer, au-delà, que mon cerveau était en bonne santé.

« C’est aussi mon amour de la lutte. J’avais l’impression que je n’étais pas encore prêt à finir, j’avais encore besoin de revenir.

«Je pense aussi qu’il reste beaucoup à faire sur la recherche sur les commotions cérébrales, et quand vous voyez les meilleurs médecins du pays et qu’ils vous autorisent tous à faire ce que vous aimez faire, je pense que vous devriez être capable de le faire. cette. »

Bryan Danielson rejoindre AEW a été une nouvelle monumentale

Bryan l’a prouvé depuis qu’il a rejoint AEW après leur pay-per-view All Out le mois dernier.

Il a immédiatement ciblé Kenny Omega et essaie maintenant de se frayer un chemin à travers The Elite pour obtenir un autre coup, mais nous savons maintenant que le pendu Adam Page est le prochain sur la liste pour Omega après avoir remporté le Casino Ladder Match la semaine dernière à l’occasion du deuxième anniversaire. de Dynamite.

Danielson a déjà dit à quel point il avait du mal à quitter la WWE et la relation spéciale qu’il entretient avec le président de la WWE Vince McMahon, il pensait qu’il serait plus épanoui dans la lutte à AEW.