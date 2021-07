Bryan Gil, à un pas de Tottenham en échange de Lamela et 25 millions

20/07/2021 à 22:16 CEST

Séville négocie avec Tottenham pour Bryan Gil. L’équipe formée par Julen Lopetegui pourrait laisser échapper une de ses grandes perles pour un montant qui serait d’environ les 25 millions d’euros. L’avenir du footballeur encore du club Nervionense est dans l’air alors que le joueur est à Tokyo pour préparer les Jeux olympiques, qui débuteront vendredi prochain.

Selon le journaliste Fabrizio Romano les deux clubs seraient déjà en train de finaliser l’accord. Séville, en plus des 25 millions en « cash », obtiendrait un remplacement des garanties avec Eric Lamela, un footballeur qui pourrait apporter la force, le courage et l’expérience à la fois en Premier et en Serie A. De plus, le footballeur argentin peut jouer à la fois en salle et en extrême.

EXCL. Tottenham et Séville finalisent un nouvel accord d’échange : Erik Lamela à Séville, Bryan Gil à Spurs. Un accord devrait être trouvé sur un accord permanent et c’est parti bientôt ! ⚪️ #THFC Séville recevra également 25 millions d’euros + add-ons inclus dans le cadre de l’accord. 🇪🇸 #Séville – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 juillet 2021

Lamela a disputé 257 matchs avec Tottenham et 25 avec l’équipe nationale argentine, tandis que Bryan Gil – a cédé à un bon niveau à Eibar la saison dernière – à peine a joué 21 matchs pour la première équipe de Séville après ses débuts pour le club en 2018.

Compte tenu du fait que la clause de résiliation de Bryan Gil est à 50 millions d’euros après n’avoir pas signé son renouvellement, l’accord qui s’apprête à être officialisé offrirait à Séville une solution rentable au départ de la grande promesse de la carrière.