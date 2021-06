Bryan Gil et Brahim Díaz mènent le nouvel appel pour l’Espagne

in

07/06/2021 à 04h55 CEST

Efe

Les attaquants Bryan Gil et Brahim Díaz dirigent l’équipe de 20 joueurs que Luis de la Fuente a dû improviser, pour que l’équipe espagnole des moins de 21 ans remplace l’équipe senior lors du match amical de mardi contre la Lituanie, après la tentative frustrée de la Fédération d’annuler il pour positif au coronavirus de Sergio Busquets.

Le règlement de l’UEFA maintient le match amical prévu mardi à Leganés, au stade de Butarque, qui devrait être le deuxième et dernier test en Espagne avant l’Euro 2020 et que les joueurs de l’absolu, confinés dans la Cité du Football attendent de nouveaux tests.

Le positif de Busquets provoque la isolement des 23 internationaux qui restent dans la concentration de la sélection à Las Rozas, après avoir donné tout négatif, et le staff technique dirigé par l’entraîneur Luis Enrique Martínez.

Au cours de l’après-midi, puisque Luis de la Fuente a appris qu’il devait convoquer des joueurs de l’équipe U21 pour jouer le match contre la Lituanie, la Fédération a tenté de localiser les joueurs qui viennent d’être éliminés de l’Européen de leur catégorie et profitaient déjà de leurs vacances.

Enfin, il a convoqué 20 joueurs, tous étaient en deuxième mi-temps des moins de 21 ans européens et ont perdu en demi-finale contre le Portugal le 3 juin. Parmi les joueurs qui étaient dans le tournoi, Adrià Pedrosa (Espanyol), Alejandro Francés (Saragosse), Oihan Sancet (Athletic Club) et Fer Niño (Villarreal) ont été laissés et Alejandro Pozo (Eibar) a rejoint. Les footballeurs sélectionnés seront concentrés ce lundi à partir de 12h00 à Madrid.

La liste des 20 convoqués est composée de :

Gardiens de but : Josep Martínez (Leipzig), Álvaro Fernández (Huesca) et Iñaki Peña (Barcelone)

Défenses : Óscar Gil (Espanyol), Óscar Mingueza (Barcelone), Juan Miranda (Betis), Jorge Cuenca (Almería), Hugo Guillamón (Valence) et Alejandro Pozo (Eibar).

Milieu de terrain : Marc Cucurella (Getafe), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Gonzalo Villar (AS Roma), Fran Beltrán (Celta de Vigo), Manu García (Sporting) et Antonio Blanco (Real Madrid).

En avant : Brahim Díaz (AC Milan), Abel Ruiz (Sporting de Braga), Bryan Gil (Eibar), Javi Puado (Espanyol) et Yeremy Pino (Villarreal).