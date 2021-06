Bryan Habana identifie les hommes dangereux d’Afrique du Sud Cheslin Kolbe et Makizole Mapimpi comme les plus grandes menaces pour les Lions britanniques et irlandais

Bryan Habana a hâte de voir comment la jeune équipe des Lions de Warren Gatland gère le rythme des ailiers sud-africains.

L’ancien speedster Springbok fera partie de la couverture de talkSPORT de la tournée historique, qui commence samedi à Murrayfield contre le Japon.

Habana a beaucoup d’expérience avec les Lions, ayant joué un rôle déterminant dans le deuxième test en 2009

Habana était un homme clé pour l’Afrique du Sud dans la série Test 2009, marquant dans le test de Pretoria pour inspirer un retour des hôtes avant le penalty dramatique de Morne Steyn.

Citant le Lions Tour comme l’un des plus grands moments de sa carrière, l’ancien ailier de Toulon et des Barbares a compris l’importance de la Série et ce que cela signifie à la fois pour le groupe de voyageurs et le pays hôte.

Gatland a opté pour une équipe audacieuse composée d’un mélange des quatre nations d’origine et le joueur de 38 ans a hâte de voir comment les deux équipes se correspondent.

“Vous regardez les goûts de Billy Vunipola qui n’ont pas réussi”, a déclaré Habana sur talkSPORT.

“Ensuite, Sam Simmonds, qui a joué un rugby phénoménal pour Exeter au cours des deux dernières années. Des jeunes comme Louis Rees-Zammit et Duhan van der Merwe, des bolters potentiels.

Simmonds a été en pleine forme pour Exeter et a battu le record d’essais en Premiership cette saison

« Vous avez omis la cheville ouvrière de Johnny Sexton, mais dans Dan Biggar, Finn Russell et Owen Farrell, il a des gars qui peuvent faire le travail.

“Donc, Warren Gatland saura d’après ce qui s’est passé en 2019 lors de cette Coupe du monde que l’aspect physique est quelque chose qu’il abordera très rapidement.

«Je pense encore une fois, à quelqu’un d’aussi emblématique qu’Alun Wyn Jones; Je pense que tous les joueurs de rugby de moins de trente ans mais récemment retraités vivent par procuration, il voudra de lui comme leader fixant la norme pour la perspective physique.

L’époustouflant Rees-Zammit a brillé pour le Pays de Galles et Gloucester au cours des 18 derniers mois

Né en Afrique du Sud, Van Der Merwe espère réussir dans son pays d’origine

Les Lions sont sortis du Tour de Nouvelle-Zélande en 2017 avec un match nul respectable contre les tenants de la Coupe du monde et affrontent une fois de plus une équipe de l’hémisphère sud en possession du trophée William Webb Ellis.

L’Afrique du Sud a éliminé l’équipe galloise de Gatland en demi-finale, avant de battre l’Angleterre pour soulever le célèbre trophée au Japon après un tournoi stellaire.

Rassie Erasmus a en fait fait ses débuts pour les Boks contre les Lions en 1997 et dispose d’une formation offensive dévastatrice parmi laquelle choisir parmi les finisseurs les plus dévastateurs du rugby mondial.

Et Habana a averti les Lions que rien de moins que leur meilleur ne serait pas assez bon.

Comme Habana, Kolbe brille désormais en France aussi au niveau des clubs

Mapimbi a marqué lors de la finale de la Coupe du monde 2019 contre l’Angleterre au Japon

Il a ajouté : « À Makizole Mapimpi et Cheslin Kolbe, ils ont deux joueurs qui sont devenus les premiers Sud-Africains à marquer un essai lors d’une finale de Coupe du monde.

«Mais Chelsin a illuminé les champs du monde entier pendant la majeure partie des deux dernières années, et Makizole Mapimpi est devenu une figure emblématique et absolument inspirante pour une grande partie de notre population en Afrique du Sud.

«Il y a de jeunes joueurs prometteurs comme Aphelele Fassi et Sibusiso Nkosi qui sont prêts à monter au créneau.

Donc je pense que l’Afrique du Sud est entre de bonnes mains, avec une vieille tête comme Willie Le Roux à l’arrière, ça apporte juste un bon équilibre entre la jeunesse et l’expérience.

“J’attends avec impatience cette bataille, aux côtés de Rees-Zammit et Van Der Mere qui ont été inclus dans l’équipe des Lions.”