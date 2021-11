Bryan Reyna, ancien joueur de Majorque, arrêté au Pérou avec une arme et de la drogue

17/11/2021 à 21:02 CET

.

Les footballeurs péruviens de Cantolao Yuriel Celi et Bryan Reyna, ancien joueur de Majorque, ont été arrêtés par la police nationale du Pérou pour possession présumée de drogue et d’une arme à feu.

Selon le rapport de police diffusé par l’émission télévisée ‘Magaly La Firme’, Celi et Reyna ont été arrêtées à un contrôle effectué par des policiers à la voiture dans laquelle les deux joueurs circulaient dans les rues de Callao, la ville portuaire limitrophe de Lima.

A l’intérieur du véhicule que Celi conduisait, un pistolet de fabrication tchèque a été trouvé dont le numéro de série avait été effacé et qui était chargé de douze cartouches.

Le rapport de police indique également que de la drogue a été trouvée dans la voiture, bien que la partie du document présentée à la télévision n’indique pas quel type ou combien.

La fouille du véhicule a été pratiquée après que les agents a détecté une attitude nerveuse de la part de Reyna, qui était sur la banquette arrière.

Celi, qui a 19 ans et joue comme milieu de terrain, est l’une des plus grandes promesses du football péruvien. Il a excellé au Championnat d’Amérique du Sud U-17 2019 et aux pré-olympiques 2020.

Malgré son jeune âge, cela l’a rendu déjà sur le radar de l’équipe senior péruvienne, au point qu’il a été appelé par l’entraîneur Ricardo Gareca, avec d’autres jeunes joueurs pour effectuer une série de préparation en 2020 pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Reyna, milieu de terrain de 23 ans, Il s’est retrouvé à Cantolao au début de cette année après avoir résilié son contrat à Majorque pour avoir sauté le couvre-feu décrété pendant l’urgence sanitaire du COVID-19 et être resté arrêté plusieurs heures.

Les deux joueurs étaient en vacances après la fin de la saison régulière de la ligue péruvienne début novembre, au cours de laquelle Celi a disputé 18 matchs et a marqué 2 buts, tandis que Reyna a joué 21 matchs et a marqué trois buts.

Reyna portait la chemise du Majorque lors du passage de l’équipe vermillon en deuxième division B, lors de la saison 2017-2018, puis il évolue dans la même catégorie avec Toledo, Alcoyano, Barakaldo et Las Rozas, avant de rejoindre la filiale de l’équipe majorquine.