Bryan Robson: Cristiano Ronaldo aidera Manchester United à monter d’un niveau – Man United News And Transfer News

Le grand Bryan Robson de Manchester United a loué l’effet de Cristiano Ronaldo sur le club depuis son retour, le comparant même à Eric Cantona.

Le sensationnel Portugais a obtenu un transfert à Old Trafford de manière dramatique, la Juventus semblant vouloir le laisser partir.

Ronaldo a déménagé en Italie après avoir créé un héritage au Real Madrid et il semble qu’il voulait rentrer chez lui où tout a commencé pour lui.

Ole Gunnar Solskjaer a saisi l’opportunité de signer l’attaquant prolifique et à certains égards, la décision a déjà été justifiée.

Ronaldo a commencé l’affrontement contre Newcastle United, faisant ses deuxièmes débuts et s’avérant déterminant dans la victoire 4-1.

Selon le Daily Mail, Robson a écrit : « Je n’ai pas ressenti de buzz autour d’Old Trafford comme celui-ci depuis l’arrivée d’Eric Cantona…

“Ce que Cristiano a montré samedi, c’est exactement ce qu’il peut changer pour cette équipe.

« Manchester United n’a pas donné une performance particulièrement surprenante, mais ce gars fera la différence. Il sent les opportunités, il est clinique, il est un niveau au-dessus.

« Il a le charisme pour captiver la foule et la soulever. Le niveau d’encouragement reçu samedi était celui normalement accordé à des adversaires tels que Liverpool, Manchester City ou Chelsea.

«On pouvait voir que de nombreux joueurs de retour de service international n’étaient pas dans le rythme. C’était un match que United aurait peut-être fait match nul l’année dernière, mais Cristiano Ronaldo fait toujours pression pour gagner.

«Il a forcé les erreurs, anticipé le danger et donné à United son avantage. Lui et Bruno Fernandes ont été excellents pour inciter leurs coéquipiers à accélérer le rythme et cela déteint sur les autres.

“Je sais qu’il s’est adressé aux joueurs vendredi soir et c’est à ce moment-là qu’il aurait souligné pourquoi il était de retour au club, c’est-à-dire gagner. Il n’est pas là pour un conte de fées qui se termine par un échec.

Le doublé de Ronaldo contre Newcastle l’aidera certainement à s’adapter à son nouvel environnement, car il s’agit d’un Manchester United très différent de celui qu’il a quitté.

L’attaquant de classe mondiale est maintenant celui qui est admiré plutôt que celui qui regarde les autres comme il le faisait autrefois en tant qu’adolescent nerveux.

Ronaldo n’a aucun problème à diriger une équipe maintenant et se délectera de la pression, les fans souhaitant le voir soulever à nouveau des trophées dans leur maillot.

Solskjaer sera chargé d’extraire le maximum du joueur de 36 ans et si les buts contre Newcastle sont quelque chose à faire, il semble que ce ne sera pas un problème.