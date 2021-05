Bryan Robson en 1982 au col baggy de Paul Gascoigne en 1996, les présentateurs de talkSPORT classent les cinq meilleurs kits anglais de tous les temps avant l’Euro 2020

Qu’il s’agisse de nostalgie ou simplement de préférence mode, nous pouvons tous convenir que les kits étaient meilleurs à l’époque.

Rendez-vous à Boxpark à Shoreditch sans votre meilleur maillot de football classique et il y a de réelles chances que vous vous voyiez refuser l’entrée.

.

Êtes-vous même fan de l’Angleterre si vous ne possédez pas la chemise Italia ’90?

En effet, les maillots rétro ont été adoptés par les hipsters comme l’accessoire de mode incontournable de la nouvelle décennie.

Ce n’est pas que de la mode, cependant. Ce sont aussi les souvenirs. Les kits ont cette rare capacité de nous transporter vers des temps plus heureux dans le passé.

Eh bien, au moins, nous imaginons que c’est ainsi que cela fonctionne pour d’autres pays. Chaque kit d’Angleterre, à part celui rouge de 1966, nous rappelle juste la douleur.

Mais au moins, nous nous sommes effondrés de chaque tournoi majeur avec style, littéralement, en portant de beaux maillots.

.

Le top actuel de l’Angleterre est un retour aux temps plus simples

Dans notre dernier livre, «The talkSPORT Top 5 of Almost Everything», l’équipe Drive classe tout, des plages aux chansons des Beatles.

Vous devrez en acheter un exemplaire, mais nous vous donnerons un petit avant-goût avec une liste de leurs cinq meilleurs kits d’Angleterre de tous les temps.

Avec un tournoi majeur à l’horizon et un nouveau kit de supporters qui vient de sortir, il serait impoli de ne pas le faire.

Les cinq meilleurs chemises d’Angleterre de Jamie O’Hara

5. Euro 96 (gardien de but)

«Je vais chercher un kit de gardien de but à cause de David Seaman, probablement le plus grand gardien anglais de tous les temps. Il le portait en 96 euros. Il était fabriqué par Umbro et il était jaune avec un méli-mélo de rayures vertes et bleues à travers. Une chemise folle et folle.

Sports hors-jeu

Le kit de gardien de but de David Seaman en 1996 a été conçu pour le faire paraître plus grand

GETTY

Les kits de gardien sont ennuyeux ces jours-ci

4. 96 euros (domicile)

«Le badge au milieu, le numéro huit, tout blanc, Umbro. C’est 96 euros et donc Gazza.

«Le moment Gazza, le but et la chaise de dentiste. C’était un peu ample, mais je le portais avec le col relevé.

GETTY

Gazza était en feu pour l’Angleterre en 96

3. Coupe du monde 1998 (domicile)

«Le moment Michael Owen reste un souvenir, et donc le maillot de l’Angleterre de la Coupe du monde en 1998 est mon troisième choix.

«Il avait des rayures rouges sur le côté et des chiffres rouges à l’avant et à l’arrière, et était ample.»

GETTY

Owen dans la chemise qui avait l’air un peu trop grande pour lui

2. Maillot 2008 (extérieur)

«C’est personnel pour moi. C’est le maillot anglais que je portais quand je jouais pour les moins de 21 ans. Il est rouge avec le badge au milieu, celui à l’extérieur avec la ligne bleue à travers.

«Je me souviens avoir mis cette chemise, je suis sorti et j’ai pensé:« Je représente mon pays ». J’ai eu beaucoup de chance, j’ai joué pour l’Angleterre de 16 ans jusqu’aux moins de 21 ans.

.

Notre propre O’Hara a revêtu les couleurs de l’Angleterre en tant que jeune Éliminatoires de la Coupe du monde 2001 (domicile)

«Mon numéro un est le maillot blanc que portait David Beckham lorsqu’il a renvoyé l’Angleterre dans la Coupe du monde de 2002 avec un coup franc contre la Grèce. Quel moment. La chemise avait une ligne rouge sur le devant, avec l’insigne des Trois Lions à gauche à sa place. “

GETTY

Beckham dans le strip tout blanc d’Angleterre dans l’une de ses plus mémorables carrières met en lumière les cinq meilleurs maillots d’Angleterre d’Andy Goldstein

5. Coupe du monde 1982 (domicile)

«J’ai celui-ci. C’est une chemise fantastique. C’est celui avec le rouge, le blanc et le bleu sur les épaules, ce qui est évidemment synonyme de la Coupe du monde 1982 – et, pour moi, avec Kevin Keegan qui manque une tête très simple après être sorti du banc contre l’Espagne, quand tout ce qu’il avait à faire pour nous emmener dans les quatre derniers était le score.

GETTY

C’est une chose de beauté, n’est-ce pas?

4. Coupe du monde 1986 (domicile)

«C’est un choix personnel car c’était le premier maillot d’Angleterre que j’ai jamais eu. C’était très simple, même s’il y avait des rayures blanches en lui-même comme sur une pelouse tondue. Cela me fait penser à Lineker qui a réussi un triplé contre la Pologne.

.

Un beau kit. Dommage que ce soit synonyme de “ Main de Dieu ” de Diego Maradona

3. Coupe du monde 1990 (domicile)

«Encore une fois, c’était simple, mais juste en dessous de l’encolure, il y avait un petit V avec des lignes et le logo Umbro tout autour des poignets de la manche. Et quand je vois cette chemise, je vois Lineker dire: «Dis-lui un mot» à Bobby Robson, à propos de Gazza, qui faisait le plein. Cette chemise était absolument fantastique.

GETTY

Gazza avait l’air d’un million de dollars, avant que les larmes ne coulent

2. Coupe du monde 1966 (extérieur)

«Cette chemise doit être, évidemment. Ce n’est pas mon numéro un mais c’est toujours cool à porter maintenant, le rouge avec les manches longues – le Bobby Moore avec le numéro six dessus. Trop cool.

«Une fois, j’ai vu le maillot de la Coupe du monde 1966 de George Cohen encadré sur un mur dans un club de rugby, et le fait d’être aussi proche m’a fait froid dans le dos.

GETTY

Simplement mais chic Coupe du monde 1982 (extérieur)

«Je suis retourné en 1982 à nouveau, mais c’est le kit rouge, mon préféré absolu, et celui que portait Bryan Robson lorsqu’il a marqué ce qui était alors le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde. C’était 27 secondes dans le match de l’Angleterre contre la France. J’adore cette chemise et elle me ramène tout de suite.

Sports hors-jeu

Un gagnant voyou mais approprié de Goldstein

ACHETEZ LE NOUVEAU LIVRE TALKSPORT ICI!