Bryan Stevenson, fondateur du Legacy Museum, sur l’esclavage américain et l’incarcération moderne

Pardonnez le spoil, si vous voulez. Mais quand je suis entré dans le Legacy Museum nouvellement agrandi et rouvert à Montgomery, en Alabama, la première chose que j’ai vue et entendue, ce sont les vagues de l’océan qui s’écrasent contre les écrans vidéo devant moi. L’exposition était un mémorial obsédant aux Africains kidnappés qui n’ont pas survécu au Passage du Milieu.

Dans le cadre du premier chapitre de l’histoire afro-américaine de ce pays, voir cette tombe aquatique a donné le ton approprié au voyage du musée à travers la chronologie de la vie des Noirs dans ce pays, emmenant les visiteurs de l’époque de l’esclavage jusqu’à l’époque moderne. les maux du jour tels que la suppression des électeurs et l’incarcération de masse, reliant les points au fur et à mesure.

L’entrée menant à l’exposition principale du nouveau Legacy Museum, représentant des Africains réduits en esclavage détenus en captivité pendant le Passage du Milieu. Initiative pour l’égalité de la justice/Images humaines

J’ai visité le premier Legacy Museum pour la première fois au printemps 2018. C’est à ce moment-là que l’avocat Bryan Stevenson et son Equal Justice Initiative (EJI) l’ont ouvert au coin de la rue depuis leurs bureaux de Montgomery, en Alabama, en même temps que leur National Memorial for Peace. et Justice. Le mémorial, avec ses 800 blocs de métal de 6 pieds affichant les noms des victimes de lynchage, reste au sommet d’une colline surplombant le bâtiment du Capitole de l’Alabama. Mais le musée Legacy original était trop petit, semble-t-il, pour résumer toute l’horreur de l’injustice américaine infligée à des gens qui ressemblent à Stevenson et à moi.

Lors de l’épisode le plus récent de Vox Conversations, j’ai parlé avec Stevenson – l’auteur des mémoires à succès Just Mercy et le fondateur et directeur exécutif d’EJI – des raisons pour lesquelles cette exposition avait besoin d’un nouveau foyer, comment elle complète son travail juridique au nom de la condamnés à tort, et si les musées sont l’endroit pour riposter contre les efforts modernes visant à criminaliser l’enseignement de l’histoire américaine.

Jamil Smith

Alors d’abord, Bryan, je veux te demander : pourquoi un musée ? À votre avis, pourquoi y avait-il un besoin pour le Legacy Museum en 2018, et maintenant beaucoup plus grand en 2021 ?

Bryan Stevenson

Je pense qu’en général aux États-Unis, nous avons fait un très mauvais travail de création d’espaces culturels qui nous aident à comprendre qui nous sommes et comment nous sommes arrivés là où nous sommes. Et je suis allé à Johannesburg en Afrique du Sud, et j’y ai vu le Musée de l’Apartheid, et c’était puissant pour moi de voir que cette nation avait créé une institution qui aidait les gens à comprendre la douleur, la souffrance et l’angoisse que l’apartheid a créé.

Vous ne pouvez pas parcourir 200 mètres à Berlin sans voir des balises et des monuments en l’honneur des victimes de l’Holocauste. Il y a un mémorial de l’Holocauste au centre de la ville. Et à cause de ce calcul, il y a juste une relation différente à l’histoire dans ce pays que vous voyez dans ce pays. Il n’y a pas de statues d’Adolf Hitler en Allemagne. Il serait déraisonnable pour les gens d’essayer de romancer cette période, parce qu’il y a eu ce calcul.

Aux États-Unis, nous ne l’avons pas fait. Il n’y a pas de musées qui parlent honnêtement de manière détaillée de l’héritage de l’esclavage. [Author’s note: Except, I’d argue, the Legacy Museum and the Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture.] Nous avons le contraire. Nous créons en fait des plantations qui idéalisent cette ère d’avant-guerre.

Le Legacy Museum est la dernière manifestation du travail de plusieurs décennies de l’avocat des droits civiques Bryan Stevenson pour amener l’Amérique à confronter les dures vérités de son passé. Andi Rice/Bloomberg via .

Et donc, je crois que nous devons créer des espaces qui abordent plus honnêtement cette histoire. Nous avons commencé ce processus en 2018, et j’ai été très encouragé par le niveau d’intérêt que le mémorial a suscité dans le premier musée, mais nous avons senti que nous devions l’étendre car il y avait tellement plus à dire. Il n’y a aucun endroit en Amérique où vous pouvez avoir une exploration honnête de la traite transatlantique des esclaves. Nous n’avons pas parlé de la violence de l’esclavage, des détails autour du lynchage, de l’angoisse et de la résistance aux droits civiques, et certainement rien de ce qui touche à ce moment contemporain de sur-incarcération.

Et je pense qu’une partie de notre problème est que nous avons été si silencieux, dans les espaces culturels, sur l’importance de l’examen historique et de la mémorialisation. Nous croyons à la commémoration en Amérique. Nous avons un mémorial du 11 septembre, moins d’une décennie après cet incident, ce n’est donc pas que nous ne reconnaissions pas le pouvoir de ces institutions. Nous ne les avons tout simplement pas créés lorsqu’il s’agit d’examiner l’héritage de l’esclavage, du lynchage et de l’injustice raciale.

Jamil Smith

Je me souviens en 2018 lorsque je conduisais entre Birmingham et Montgomery pour couvrir l’ouverture du musée Legacy original et du Mémorial national pour la paix et la justice pour Rolling Stone. Et j’ai remarqué ce drapeau confédéré géant le long de la I-65 [flown by the Sons of Confederate Veterans] – tu sais de qui je parle.

Bryan Stevenson

Absolument.

Jamil Smith

Cela m’a rappelé de quoi vous parlez. Comme je l’ai dit dans la pièce, nous commémorons délibérément.

Je me souviens dans Just Mercy vous avez mentionné l’Atticus Finch [memorial and the To Kill a] Musée de l’oiseau moqueur. Vous savez, un musée dédié à un [white] personnage fictif qui n’a pas sauvé son client noir (riant). Cette mémorialisation que l’on fait dans ce pays entre plantations, musée du Moqueur… cette mémorialisation de la vertu blanche sans égard aux corps noirs est épidémique à ce stade.

Bryan Stevenson

Oui. Et c’est un vrai problème. Je pense que les gens n’ont pas apprécié les barrières que cela crée pour progresser. Et vous avez tout à fait raison, le sud des États-Unis regorge d’iconographies conçues pour commémorer et honorer les architectes et les défenseurs de la Confédération.

Quand j’ai déménagé à Montgomery dans les années 1980, c’était une ville qui avait 59 marqueurs et monuments commémoratifs à la Confédération, et vous ne pouviez trouver le mot esclave ou esclavage ou esclavage nulle part dans cette ville. Et, euh, je vis toujours dans l’état où le Confederate Memorial Day est un jour férié, où l’anniversaire de Jefferson Davis est un jour férié. Nous n’avons pas le Martin Luther King Day en Alabama. Nous avons Martin Luther King/Robert E. Lee Day.

Ce drapeau confédéré géant est toujours sur l’Interstate 65, et je ne pense pas que tant que nous n’aurons pas abordé ces choses, nous n’arriverons pas à l’endroit où nous devons aller – car ce sont plus que de simples jetons. Ils sont les symboles d’un faux récit de la vertu de la hiérarchie raciale, de l’acceptabilité de la suprématie blanche.

Je pense que les dirigeants et les institutions culturels ont, à bien des égards, été complices en ne créant pas un compte rendu honnête de cette histoire. Et c’est pourquoi je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire dans les espaces culturels de l’Amérique.

À l’intérieur du nouveau musée Legacy de 11 000 pieds carrés se trouvent de nombreux rappels, comme celui-ci, de ce qui se trouvait autrefois sur le site du bâtiment lui-même. Initiative pour l’égalité de la justice

