Bryan Walsh rejoint Vox en tant que rédacteur en chef de Future Perfect

Aujourd’hui, le rédacteur en chef de Vox Swati Sharma et directeur éditorial Elbert Ventura a annoncé que Bryan Walsh rejoint en tant que rédacteur en chef de la section Future Perfect du réseau. Dans ce rôle, il dirigera les opérations éditoriales quotidiennes et gérera une équipe de rédacteurs, dont trois nouveaux boursiers recrutés dans le cadre de l’expansion de la section, afin de poursuivre l’approche axée sur la mission de Future Perfect pour couvrir l’actualité. En plus de diriger l’équipe, Bryan jouera un rôle essentiel dans l’orientation de la croissance de Future Perfect, qui comprendra de nouveaux projets impliquant l’audio et la vidéo, et davantage de nouveaux membres du personnel dans les mois à venir.

« Bryan était vraiment le candidat de nos rêves pour diriger Future Perfect dans cette nouvelle phase de croissance. C’est un écrivain et éditeur chevronné, un leader éprouvé et incroyablement ambitieux pour ce que nous pouvons construire », a déclaré Swati Sharma, rédacteur en chef de Vox.

À l’appui de la mission de Future Perfect, la Fondation BEMC a fait don d’une généreuse subvention pour soutenir l’expansion du travail de Future Perfect sur d’autres plateformes et la croissance de l’équipe. La Fondation BEMC est une organisation qui accorde des subventions et qui s’engage pour des œuvres caritatives et des causes exceptionnelles favorisant des opportunités à fort impact pour sauver et améliorer des vies à travers le monde. Future Perfect continuera à s’appuyer sur ce qui l’a rendu distinct, en se concentrant sur des histoires d’énormes conséquences pour le monde mais qui sont relativement négligées dans la couverture médiatique traditionnelle, et en informant les lecteurs sur les meilleures façons de faire le bien.

« Bryan est un journaliste et auteur accompli dont nous admirons depuis longtemps le travail de loin », a déclaré Elbert Ventura, directeur éditorial de Future Perfect. « Nous ne pourrions être plus ravis d’avoir un éditeur de son calibre dans le giron pour nous aider à tracer le prochain chapitre de Future Perfect. »

Avant de rejoindre Vox, Bryan Walsh a été correspondant futur pour Axios, où il a écrit le bulletin d’information bihebdomadaire Future sur les technologies émergentes et les principales tendances sociales, économiques et politiques. Il a été le rédacteur en chef fondateur de la publication OneZero de Medium sur la science et la technologie, et a travaillé pour le magazine Time pendant plus de 15 ans en tant que correspondant étranger à Hong Kong et à Tokyo, en tant que correspondant sur le changement climatique, et en tant que éditeur international. Il est l’auteur du livre 2019 End Times: A Brief Guide to the End of the World.