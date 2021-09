Bryce Dallas Howard du Mandalorien retourne à Disney + pour redémarrer un classique de science-fiction

Alors que Disney est le roi de la franchise cinématographique, il fut un temps, dans les années 1980, où le studio était beaucoup plus aléatoire lorsqu’il s’agissait de projets théâtraux. Certains d’entre eux réussiraient, d’autres non. Certains projets deviendraient des tubes cultes, d’autres seraient oubliés. Mais aucune idée de film n’est si morte qu’elle pourrait ne pas revivre, et tel est apparemment le cas avec Flight of the Navigator de 1986. Le film de voyage de science-fiction familial et convivial est apparemment sur le point de recevoir le traitement de redémarrage sur Disney + et Bryce Dallas Howard est sur le point de le diriger.