Bryce Hall arrête un homme qui essaierait d’entrer dans sa maison, les flics ont appelé

Salle Bryce a pris les choses en main après s’être retrouvé face à face avec un homme qui aurait pénétré dans la maison de la star de TikTok sans y être invité … l’appréhendant jusqu’à l’arrivée des flics.

Des sources chargées de l’application des lois ont déclaré à TMZ qu’elles avaient reçu un appel pour un « rôdage à chaud » – essentiellement quelqu’un essayant d’entrer par effraction lorsqu’un propriétaire est présent – ​​au pad Halls de West Hollywood mardi. À leur arrivée, ils ont découvert l’homme, qui avait été appréhendé par Bryce et un autre homme à l’extérieur dans l’allée.

Dans une vidéo, obtenue par TMZ, vous entendez Bryce accuser l’homme de l’avoir suivi ou approché auparavant … bien qu’il ne soit pas clair pourquoi il continue de suivre Hall.

Bryce a également publié un clip inquiétant, montrant l’homme à l’intérieur de sa maison, prétendument non invité, et montant ses escaliers.

Les agents n’ont pas tardé à mettre l’homme en garde à vue, et on nous a dit qu’il était réservé. On ne sait pas pour le moment pourquoi il a été arrêté.

Histoire en développement…