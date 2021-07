Bryce Harper a déjoué les Braves et leur a volé le marbre

in

Le jardinier Bryce harper des Phillies de Philadelphie ont ridiculisé la défense des Braves en lui donnant un vol à domicile en pleine saison de la MLB.

Ce n’est pas toujours une bonne idée de se tourner vers les buts avec des coureurs au troisième but, cette fois, Max Fried a fait un virage au premier but, c’est à ce moment-là Bryce harper Il en a profité pendant qu’ils poursuivaient Rhys Hoskins pour voler le marbre et défier le bras d’Ozzie Albies.

Voler le marbre est l’une des choses les plus difficiles au baseball et cela n’arrive pas tous les jours, bien que cette fois, sans s’attribuer le mérite de Bryce harper, le joueur de premier but Freddie Freeman a dû s’occuper un peu de Harper avant de lancer le ballon à Ozzie Albies.

Bryce Harper se moque de la défense des Braves et vole à la maison pic.twitter.com/EuNuWztp7N – Domingo Tavárez (@domingotavarez_) 24 juillet 2021

Harper a toujours été un joueur rapide qui sait jouer au baseball, ses trois premières saisons avec les Phillies de Philadelphie n’ont pas été convaincantes selon ces 330 millions, cependant, ils ont l’occasion de montrer que les choses peuvent changer en seconde période. de la saison MLB 2021.