Bryce Harper entre deuxième dans la course au titre au bâton

Le jardinier Bryce harper des Philadelphai Phillies se sont sérieusement lancés dans la course aux titre au bâton de la Ligue nationale et même en général de l’ensemble de la MLB 2021.

Quand tout le monde voit un Juan Soto, Trea Turner ou Nick Castellanos comme susceptible de remporter le titre au bâton en Ligue nationale, il y a entre un Bryce harper avec une deuxième mi-temps incroyable et il a récemment frappé 4-en-3 avec un circuit contre les Cubs de Chicago.

Bryce Harper frappe maintenant pour 314, égalant Juan Soto pour le deuxième pour la carrière du titre au bâton en Ligue nationale, Harper et Soto ont trois points de retard sur Trea Turner.

Harper a également frappé 33 circuits à moins de six circuits du leader de la NL, qui appartient à Fernando Tatis Jr. avec environ 15 jours restants pour terminer la saison 2021.

Bryce Harper fait son possible pour obtenir des votes pour le MVP. Véritable candidat. https://t.co/7JB6MdQJqs – Enrique Rojas / ESPN (@ Enrique_Rojas1) 17 septembre 2021

Qu’est-ce qui joue en faveur de Bryce Harper dans sa carrière pour le MVP et le titre au bâton ?

Les Phillies de Philadelphie avaient un calendrier léger au cours des dernières semaines de la saison régulière 2021, ils ont maintenant une série contre les Mets de New York, une équipe compétitive, cependant, ils en ont deux de plus avec les Orioles de Baltimore et les Pirates de Pittsburgh, qui en ont deux. des pires rotations dans les majeures, est un point pour Harper, bien qu’en fin de compte, c’est la balle.

Ils déménagent ensuite à Atlanta pour disputer une série de trois matchs et pour clôturer la saison, ils affrontent les Marlins de Miami.

Sans aucun doute avoir une série contre les Marlins de Miami, les Orioles de Baltimore et les Pirates de Pittsburgh dans le reste de la saison semble être un avantage pour Bryce Harper, les lanceurs de ces équipes ne sont pas géniaux et il brûle de son bois à la recherche de gagner son deuxième MVP de la MLB et son premier titre au bâton.