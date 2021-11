Bryce Harper est MVP au-dessus de Fernando et Juan Soto

Le voltigeur des Phillies de Philadelphie, Bryce harper, a été nommé le Mvp de la Ligue nationale dans les saisons 2021 contre les Dominicains Fernando Tatis Jr. et Juan Soto.

Harper obtient 17 voix sur 30 à la première place dans la course MVP, Soto est parti avec six, Crawford avec 4 et Fernando Tatis Jr avec 2, les autres joueurs qui ont également attiré des voix sont Brandon Crawford, Trea Turner et Paul Goldschmidt.

Finalement, la course s’est déroulée ainsi :

Bryce Harper Juan Soto Fernando Tatis

Votes pour la première place MVP NL Bryce Harper 17

Juan Soto 6

Brandon Crawford 4

Fernando Tatis Jr 2

Trea Turner 1 – Enrique Rojas / ESPN (@ Enrique_Rojas1) 18 novembre 2021

Bien que la compétition ait été assez serrée en raison du nombre de trois finalistes pour le MVp national, Bryce Harper est finalement devenu le cinquième joueur de l’histoire de la MLB à remporter le titre de MVP avec deux équipes différentes. D’autres pour le faire :

Barry Bonds-Pirates et Géants. Alex Rodriguez-Rangers et Yankees. Jimmie Foxx-Athlétisme et Red Sox. Frank Robinson-Rouges-Orioles.

