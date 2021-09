Bryce Harper s’est montré avec une énorme prise contre les Mets

Le jardinier du Philly de Philadelphie, Bryce harper, a joué énormément piégé ce dimanche contre les Mets de New York et montre avec sa défense qu’il peut être le MVP de la Ligue nationale lors de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors du match des Phillies contre les Mets à New York, Bryce Harper a fait sortir sa caste défensive et avec une énorme prise au bord de la ligne du champ droit, il a montré pourquoi cette saison de la Ligue majeure de baseball, il se bat pour remporter le MVP de la Ligue nationale, faire comprendre Ce n’est pas seulement décisif pour son équipe avec le bois, il brille aussi avec son gant dans le champ extérieur.

La clôture de la huitième manche se jouait et Kevin Pillar avec deux coéquipiers à bord, décocha une courte volée par le RF, extrêmement compliqué, mais pas impossible pour Harper, qui courut jusqu’au bout et d’une glissade prit le ballon qui était en une bonne zone Et si ça piquait, ils auraient facilement pu faire au moins un point pour les Mets lors du match de MLB de dimanche.

Harper est un candidat sérieux pour le prix National MVP et bien que Fernando Tatis Jr. aussi, les Phillies montrent une meilleure défense et cette capture en est la preuve, puisqu’il n’abandonne pas une seconde et fait la différence, il contribue à votre l’équipe et se battre jusqu’au bout afin d’apporter votre contribution à votre organisation.

Quels sont les chiffres défensifs de Harper en 2021 ?

Au cours de la MLB 2021, Harper a 126 apparitions dans le champ droit, où il a une seule erreur et un pourcentage de mise en jeu de .995, des chiffres extrêmement attrayants et face au MVP qui enlève et prend du poids, ajouté à celui en attaque Il a des records impressionnants , surtout dans la dernière partie de la récolte avec les Phillies.