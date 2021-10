Bryce Young de l’Alabama et Matt Corral de Ole Miss à égalité

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win, où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros affrontements de chaque semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

Cette semaine sur Before The Snap, nous examinons les dernières cotes du trophée Heisman avec le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young et le quart-arrière d’Ole Miss Matt Corral à égalité en tête de liste. Dans la compétition qui favorise les quarts – malgré l’histoire récente de la victoire de l’ancien receveur de l’Alabama Devonta Smith l’année dernière – Young et Corral ont les meilleures cotes Heisman à +140 pour la semaine 8 de la saison, selon Tipico Sportsbook.

Actuellement, Young affiche un pourcentage d’achèvement de 69,6 et a déjà lancé plus de 2 000 verges et 24 touchés – bon pour le troisième parmi les quarts-arrière FBS. Avec les nombreuses armes offensives de l’Alabama, Young ne manque pas de joueurs talentueux autour de lui, et il peut absolument le lancer.

En particulier lors de l’éruption 49-9 de Crimson Tide dans l’État du Mississippi au cours de la semaine 7, Young a fait face à plusieurs troisièmes et longs, et il a trouvé des moyens d’étendre les jeux au sol, en courant pour les premiers essais, apparemment avec facilité. Contre les Bulldogs, il a complété 20 passes sur 28 pour 348 verges et quatre touchés – le tout avec quatre receveurs différents.

Et même après que l’Alabama ait écrasé Ole Miss, 42-21, il y a quelques semaines, il semblait toujours que ce serait une bonne course Heisman entre Young et Corral.

Mais cela pourrait être en danger, selon que Corral est en assez bonne santé pour jouer ce week-end contre LSU et au-delà.

« Il n’est pas en très bonne forme », a déclaré Kiffin lundi à propos de Corral, via The Clarion-Ledger. « Il n’y est pas allé depuis deux jours. Vous savez comment nous sommes sur les blessures. J’espère qu’il jouera, mais je ne me sens pas bien à ce sujet en ce moment.

Corral a brièvement quitté la victoire 31-26 de Ole Miss sur le Tennessee avec une blessure le week-end dernier, mais il est revenu au jeu et a terminé avec des statistiques stellaires. Il a complété 21 passes sur 38 pour 231 verges, deux touchés et une interception. Mais il a également accumulé 195 verges au sol et était, de loin, le premier rusher d’Ole Miss.

Voici un aperçu des dernières cotes du trophée Heisman pour la saison 2021, par Tipico Sportsbook.

Bryce Young, Alabama QB +140 Matt Corral, Ole Miss QB +140 CJ Stroud, Ohio State QB +750 Kenneth Walker III, Michigan State RB +1000 Desmond Ridder, Cincinnati QB +1300 Kenny Pickett, Pitt QB +1500 TreVeyon Henderson, Ohio État RB +2000 Brian Robinson Jr., Alabama RB +2000 Caleb Williams, Oklahoma QB +3000

