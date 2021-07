Brydge dévoile le nouveau combo clavier/trackpad MAX+ pour iPad Pro 11 pouces et iPad Air

Brydge continue d’étendre rapidement sa gamme d’accessoires pour iPad aujourd’hui. Suite à l’annonce du Brydge MAX+ pour l’iPad Pro 12,9 pouces en avril, la société est de retour avec une nouvelle variante pour l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro de quatrième génération.

Le nouveau Brydge 11 MAX+ présente une conception combo clavier/trackpad avec des capacités multi-touch. Il se connecte à votre iPad Pro ou iPad Air via Bluetooth avec jusqu’à trois mois d’autonomie par charge.

Les autres caractéristiques mises en évidence par Brydge incluent :

Trackpad multi-touch natif – Doté d’un grand trackpad multi-touch natif (1,7 fois plus grand que le Brydge 11.0 Pro+ !), offrant une expérience iPadOS inégalée et immersive. Étui magnétique SnapFit – Insérez simplement votre iPad dans la coque arrière magnétique et retirez-le facilement pour un flux de travail flexible. Technologie sans fil Bluetooth – Le décalage Bluetooth® appartient au passé. Avec Bluetooth 5.0 et notre dernier firmware, nous avons créé une expérience conçue pour répondre aux normes d’iPadOS et du Smart Connector. Connectivité instantanée – Nos claviers se connectent instantanément sans décalage, offrant une expérience transparente, tout comme les autres claviers basés sur Smart Connector. Touches rétroéclairées réglables – 3 niveaux de rétroéclairage LED qui répondent aux exigences de visibilité et offrent une expérience de frappe ultime dans des conditions de faible ou d’absence de luminosité.

Le Brydge 11 MAX + commencera à être expédié en septembre et vous pouvez le pré-commander maintenant pour 199,99 $. Il est disponible en gris sidéral et en blanc. Assurez-vous de rester à l’écoute de . pour un examen complet à l’avenir.

