Brydge lance le nouveau trackpad autonome iTrack pour iPadOS avec chargement USB-C

Brydge lance officiellement aujourd’hui son nouveau trackpad autonome iTrack pour iPadOS, disponible en quantités limitées. Le trackpad multi-touch a été présenté pour la première fois au CES 2020, et il est maintenant disponible à la commande pour 99 $.

Le Brydge iTrack est décrit comme un « trackpad de bureau autonome pour iPadOS ». Son design est similaire à celui du Magic Trackpad d’Apple avec un design en verre et aluminium en gris sidéral. Il y a aussi un port USB-C pour le chargement, et vous pouvez vous attendre à « jusqu’à six mois » d’autonomie de la batterie « à deux heures d’utilisation par jour », selon la société.

Tout comme les autres annonces récentes de Brydge, le Brydge iTrack prend en charge la saisie multi-touch dans iPadOS 14.5 et versions ultérieures. Le trackpad mesure 5,5 pouces de longueur sur 3,3 pouces de largeur, ce qui le rend plus petit que le Magic Trackpad 2. La société propose également une fonctionnalité Instant-On :

Le décalage Bluetooth est une chose du passé. La reconnexion ne prend plus quelques secondes. Cette avancée majeure connecte instantanément l’iTrack à l’iPad pendant jusqu’à quatre heures, offrant une connectivité transparente.

C’est un produit intéressant, quoique quelque peu déroutant, de Brydge. Il a été dévoilé pour la première fois au CES 2020 et n’est expédié que maintenant. La société dit qu’elle a 500 unités disponibles et n’est disponible que jusqu’à épuisement des stocks. À 99,99 $, c’est cher si l’on considère le Magic Trackpad d’Apple à 119 $ qui prend en charge la connectivité iPad et Mac.

Vous pouvez commander le nouveau Brydge iTrack sur le site Web de la société aujourd’hui pour 99,99 $. Les commandes seront traitées en 1 à 2 jours ouvrables, et elles ne sont disponibles que jusqu’à épuisement des stocks.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :