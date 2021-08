Bryiana, la femme de Rob Dyrdek : ce qu’il faut savoir

Rob Dyrdek s’est fait un nom dans le monde du skate ainsi que dans la télé-réalité. L’homme de 47 ans est l’un des visages de MTV, apparaissant dans Rob & Big, Rob Dyrdek’s Skateboard Factory et Ridiculousness, qui a commencé à être diffusé en 2011. Et sa femme, Bryiana, et les deux se sont mariés en 2015. Mais qu’y a-t-il d’autre à savoir sur Bryiana ?

Selon The Netline, Bryiana est née le 21 juillet à Salinas, en Californie et a grandi à Los Banos, en Californie. Elle est d’origine chinoise, cherokee, caucasienne et philippine, et à 11 ans, Bryiana a été diagnostiquée avec une maladie terminale, l’anémie aplasique. Elle a pu vaincre la maladie avec l’aide de la fondation Make-A-Wish et d’un traitement médicamenteux. Elle a également été victime d’intimidation lorsqu’elle était plus jeune en raison de sa taille et de son origine ethnique.

“C’était ma chance d’être un enfant normal et je suis tombée amoureuse de la vie”, a-t-elle déclaré dans une interview en 2018. « Même avant et après [the diagnosis] J’ai eu une vie plutôt difficile… mais pendant ces vacances… je me suis dit que je voulais plus d’expériences comme celle-ci… J’en veux plus et je ferai tout ce qu’il faut pour y arriver.

Bryiana voulait être mannequin, mais c’était difficile puisqu’elle ne mesure que 5’3”. Cela n’avait pas d’importance car elle était Miss Teen of Nation en 2008 et Miss California Teen en 2010. Et 2013, Bryiana est apparue dans Playboy car elle était la Playmate du mois. Un an plus tard, Bryiana a remporté le World’s Perfect Pageant. Son succès dans le mannequinat l’a conduite à être une femme d’affaires prospère puisqu’elle est la présidente d’Iconic Beauty.

Mais comment Bryiana a-t-elle rencontré Rob Dyrdek ? “[Dyrdek] a commencé à me suivre sur Twitter, puis il a commencé à DMing, puis il a commencé à m’envoyer des SMS et m’a demandé si je voulais sortir », a déclaré Bryiana. «Je publiais un article sur un refuge pour animaux à Bakersfield qui faisait faillite, alors ils devaient trouver de nouveaux foyers… alors il disait:« Je pensais que nous pourrions prendre un hélicoptère et sauver des chiots », mais je ne savais pas assez bien pour savoir qu’il plaisantait. Dyrdek a pu tenir sa promesse et le reste appartient à l’histoire. En plus d’être mariée à Dyrdek, Bryiana a deux enfants avec l’ancien skateur, Kodah Dash et Nala Ryan. La famille possède trois manoirs différents à Los Angels, et le couple prévoit d’organiser une grande célébration de mariage tous les cinq ans de mariage.