Bryony Frost accuse Robbie Dunne d’intimidation, de sexisme et d’agression (Photo: . / PA)

Bryony Frost a déposé une plainte officielle pour intimidation de la part de Robbie Dunne, accusant son collègue jockey d’avoir « ouvert sa serviette et de se secouer » à une occasion dans un vestiaire pour hommes.

Mercredi, la jockey féminine de 26 ans, la jockey la plus titrée de Grande-Bretagne, a témoigné lors de la deuxième journée d’une audience disciplinaire de la BHA (British Horseracing Authority), détaillant son expérience d’intimidation et de harcèlement présumés de la part de Dunne remontant à 2017.

Un Frost émotif a suggéré que ses collègues jockeys avaient été réticentes à exprimer leur soutien en raison des craintes de « l’isolement » dans le sport, car elle sent qu’elle en a fait l’expérience depuis qu’elle s’est exprimée.

« Ils ont tous des licences également. Ils doivent être dans la salle de pesée », a-t-elle déclaré.

«Personnellement, l’isolement que j’ai trouvé en m’exprimant, je ne le souhaite à personne. J’ai l’impression qu’ils se protègent et restent neutres.

« Si vous me demandez si je pense qu’ils sont honnêtes, comment puis-je le savoir ? Mais ils sont tous titulaires d’un permis — il s’agit peut-être de s’occuper de soi.

Elle a ajouté: « Cela n’améliorerait rien en allant aux stewards, à part aggraver [the situation].’

Frost est la jockey féminine la plus titrée de Grande-Bretagne (Photo: .)

La révélation la plus choquante de la journée est peut-être venue lorsque Frost, retenant ses larmes, a rappelé comment Dunne s’était prétendument exposé et avait pensé que c’était «drôle» après être sorti d’un sauna sur un hippodrome.

Le sauna, situé près du vestiaire des hommes, est l’endroit où les jockeys féminines passaient pour récupérer le matériel de course.

Lors du contre-interrogatoire de Roderick Moore, Frost a expliqué: «Je me souviens que Robbie au cours de ma carrière d’amateur était inapproprié pour beaucoup d’entre nous.

« Je me souviens qu’il a ouvert sa serviette et s’est secoué, pensant que c’était drôle. »

Un Frost émotionnel a repoussé les larmes lors de l’audience émotionnelle de mercredi (Photo: .)

En réponse à cette allégation, le jockey de National Hunt Dunne a souligné que le simple fait de se déshabiller n’était pas un acte sexuel. L’homme de 36 ans a déclaré qu’il se souvenait seulement d’avoir marché nu devant Frost du sauna à la balance.

Frost a également accusé Dunne d’avoir déjà penché l’ancienne jockey Lucy Barry sur une table avant de simuler un acte sexuel sur elle – une affirmation que Barry a elle-même rejetée.

Selon Frost, la circonscription de Dunne était devenue de plus en plus agressive envers elle pendant les courses et il avait utilisé à plusieurs reprises un langage sexiste et explicite lorsqu’il s’adressait à elle.

‘Tu es une putain de pute. Tu es un con dangereux. Si jamais vous me refaites ça, je vais vous assassiner », aurait déclaré Dunne.

Le mot ‘meurtre’, en course, peut aussi signifier rouler sur le chemin d’un rival pendant une course.

Dunne accepte qu’il a abusé verbalement de Frost et qu’il était en colère, mais nie la formulation exacte et toutes les autres accusations auxquelles il fait face.

Frost affirme que Dunne l’a menacée à plusieurs reprises (Photo: .)

Plus tard au cours de l’audience, Dunne a été accusé d’avoir menacé de forcer Frost à traverser l’aile d’une clôture à l’hippodrome de Southwell afin de « lui donner une leçon ».

En repensant à l’incident allégué, Frost a déclaré qu’il n’y avait « que ce que vous pouvez prendre », ajoutant: « Il me l’a dit d’une manière telle que je l’ai cru ».

Son collègue jockey Tom Scudamore, qui avait été témoin de l’altercation, a insisté sur le fait que l’échange n’avait « rien d’extraordinaire » entre deux rivaux.

Frost a répondu: ‘Puisque tout cela est sorti, il [Scudamore] ne m’a pas dit un mot. Nous avions l’habitude de partager les remontées mécaniques pour la course et maintenant il ne me disait même plus bonjour dans la salle de pesée ».

Sport



Interrogé sur les prétendues menaces que Dunne avait proférées, Frost a répondu: « Je sais ce qu’il a dit.

«Il m’a promis qu’il me ferait du mal et je l’ai cru.

« Il voulait que je sache exactement ce qu’il ressentait pour moi. »

L’audience disciplinaire de Dunne devrait se terminer la semaine prochaine.



