Bryson DeChambeau a de la chance après qu’un fan ait ramassé sa balle

Voici un conseil pour vous si vous allez un jour assister à un événement de golf professionnel – si jamais vous voyez une balle par terre, ne la ramassez pas. Ne le fais pas. Vous n’êtes pas sur votre parcours local où des balles perdues pourraient simplement être assises à des endroits aléatoires à prendre.

Samedi, un fan du PGA Tour Championship a ramassé une balle qui était la balle de Bryson DeChambeau et est repartie avec. La vidéo d’une caméra ShotLink montrait un fan faisant exactement cela, ce qui est un geste incroyablement stupide de la part du fan.

Tout cela s’est passé sur le 18e trou, un long par-5 où DeChambeau a délibérément frappé un coup vers la gauche vers le 10e fairway pour obtenir un meilleur angle dans le green lors de son deuxième coup. Après avoir cherché sa balle pendant un peu plus de trois minutes, on lui a dit qu’un fan l’avait ramassé et qu’il pouvait obtenir un drop gratuit.

Il a ensuite fait un birdie sur le trou de fermeture.

Je veux dire, quelle chance est-ce?

Le scientifique devient créatif. pic.twitter.com/2mpePCXCIi – PGA TOUR (@PGATOUR) 5 septembre 2021

Je ne savais pas que vous obteniez une goutte gratuite pour cela, mais cela a bien fonctionné pour DeChambeau.

Twitter a eu des réactions.

Bryson a délibérément joué le mauvais trou du 18e tee et n’a pas pu trouver sa balle. Il reçoit une goutte parce que quelqu’un l’a apparemment ramassé, et tout cela est transmis par radio par quelqu’un qui n’est pas là. Sport normal. pic.twitter.com/f69IZVparv – Kyle Porter (@KylePorterCBS) 4 septembre 2021

Cela ne me semble pas vraiment important que les fans l’appellent “Brooksie”, mais mec, un fan qui récupère la balle de Bryson DeChambeau après son coup de départ… c’est un geste boiteux. – Jeff Darlington (@JeffDarlington) 4 septembre 2021