Bryson DeChambeau doit écraser son boeuf avec Brooks Koepka

Bryson DeChambeau a eu beaucoup de choses dans sa vie ces derniers temps, y compris un cas récent de COVID-19 qui l’a empêché de jouer aux Jeux olympiques et qui l’a vu perdre 10 livres.

C’est évidemment la chose la plus grave parce que sa santé et son bien-être l’emportent sur tout ce qui se passe entre les cordes dans un tournoi de golf.

Mais il y a des choses qui se passent dans sa carrière qui ont besoin d’être corrigées – la plus évidente est son bœuf très public avec Brooks Koepka. Tout cela a commencé de manière amusante et a conduit à de grands moments viraux, mais on commence à avoir l’impression d’atteindre un point où DeChambeau est au-dessus de sa tête et que les répercussions de cette querelle pourraient durer longtemps et conduire à de nombreux moments frustrants sur le cours.

Le dernier moment est survenu dimanche lorsque, selon un journaliste de Golf Digest qui suivait le dernier groupe de DeChambeau et Harris English au WGC FedEx St. Jude Classic, un fan près du 17e tee a crié « Brooksy ! à DeChambeau, qui a finalement craqué et crié « Bien ! » retour au ventilateur.

Selon ce journaliste de Golf Digest, DeChambeau a entendu de nombreux fans lui crier « Brooksy » dimanche. C’est devenu une chose ces derniers temps et a même été encouragé par Koepka lorsqu’il a offert des bières gratuites aux fans après leur expulsion d’un tournoi pour s’être moqué de DeChambeau.

Harris English a déclaré après le tour que les railleries se produisaient beaucoup: «Ce n’est pas vraiment juste pour eux de l’appeler ‘Brooksy’ beaucoup. C’est un peu nul, et évidemment il l’entend et cela l’affecte un peu. Il n’aime pas ça, et je pense que ça les pousse à le faire plus. Ça craint juste que ce soit ici en ce moment, qu’ils essaient d’irriter les gens comme ça. C’est juste malheureux.

Ce qui est clair maintenant, c’est que DeChambeau doit mettre fin à son boeuf avec Koepka et il doit le faire publiquement ou il va continuer à entendre ces railleries chaque fois qu’il entre sur le parcours. Et il est peut-être même trop tard pour cela, car on a l’impression que les railleries “Brooksy” vont être l’une de ces choses ennuyeuses que font les fans de golf – comme crier Baba Booey après un coup de départ – jusqu’à la fin des temps.

DeChambeau peut faire semblant de rire des railleries autant qu’il veut mais il est clair que cela l’affecte sur le parcours. Le golf, en particulier au niveau professionnel, est un jeu très mental et si une partie de votre énergie mentale est dépensée en étant ennuyé par les fans autour de vous, votre jeu va probablement avoir du mal, ce qui peut faire la différence par rapport à gagner un événement et ne pas gagner un événement au niveau du PGA Tour.

DeChambeau n’a pas fait grand-chose ces derniers temps pour obtenir le soutien des fans. Au British Open, il s’est plaint que son pilote ne fonctionnait pas correctement après un mauvais premier tour.

Il s’est également séparé de son cadet de longue date le matin du premier tour d’un tournoi à Détroit, ce qui n’arrive normalement pas dans le golf professionnel et a conduit Koepka à lui lancer un autre coup.

Puis avant l’événement WGC, il a expliqué qu’il n’avait pas besoin d’un vaccin COVID, en disant via nos amis de Golfweek : « Je suis assez jeune. Je préfère donner (le vaccin) aux personnes qui en ont besoin. Je n’en ai pas besoin. Je suis en bonne santé. Je suis une jeune personne qui continuera d’être en bonne santé et de continuer à travailler sur ma santé.

L’année dernière, j’ai écrit que DeChambeau était le méchant dont le PGA Tour avait besoin, mais maintenant je pense que les choses sont allées trop loin et qu’il est temps pour lui d’essayer de faire reculer les choses. Beaucoup.

Mettre fin à son bœuf avec Koepka serait un bon début pour cela.

Mais tout cela est peut-être devenu trop incontrôlable, ce qui n’est pas du tout génial pour DeChambeau.

Coups rapides : le golfeur professionnel obtient un 13 sur une normale 3… Le combat pour le titre intérimaire de l’UFC 265 était tellement irrespectueux… Le coup amusant de Peyton sur Brady… Et plus encore.

– En parlant de l’événement WGC au cours du week-end, Si Woo Kim a obtenu un 13 au 11e trou par 3 dimanche après avoir mis cinq balles dans l’eau.

– Le combat intérimaire pour le titre des poids lourds de l’UFC 265 était tellement irrespectueux envers Francis Ngannou.

– Peyton Manning a pris une photo amusante sur Tom Brady lors de son discours d’intronisation au Temple de la renommée.

– Le joueur de troisième but des Texas Rangers, Brock Holt, a lancé lors d’un coup et a lancé un impressionnant lancer d’eephus à 31 mph pour une grève.

– Le dernier épisode de Special Delivery de Mike Sykes examine de nouvelles chaussures Adidas qui pourraient avoir un problème 4D.

