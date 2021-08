Bryson DeChambeau est au dessus de sa tête avec les fans de golf et ce n’est pas cool

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Bryson DeChambeau est l’un des joueurs de golf les plus polarisants que nous ayons vu depuis un certain temps et dimanche, les choses ne se sont pas encore bien passées pour lui, à la fois sur et en dehors du parcours.

Le scientifique des gros bombardements avec une soif insatiable de boissons protéinées a perdu le championnat BMW après un match de six trous contre Patrick Cantlay au cours duquel DeChambeau a eu quelques chances de le remporter. Il a réussi de superbes tirs pendant les séries éliminatoires (y compris un par du monde après un coup de départ sur 18 trouvé le ruisseau) mais a raté quelques putts très réalisables, y compris une courte tentative de birdie qui n’est pas tombée lors de la sixième et dernière séries éliminatoires. trou.

DeChambeau a quitté le parcours avec colère et s’est dirigé vers la tente du marqueur. Il était frustré par ce qui venait de se passer sur le parcours, puis, selon Kevin Van Valkenburg d’ESPN, il a de nouveau été chahuté par un fan qui a crié « Super travail Brooksie ! »

Pouah.

Cela, selon Van Valkenburg, a conduit DeChambeau à crier une bombe F sur le ventilateur et a presque conduit à ce qui aurait pu être une scène très laide. Au lieu de cela, DeChambeau a demandé à la police de l’aider dans la situation et a heureusement poursuivi son chemin.

Bien que cette situation ait été laissée dans le passé, de nombreuses autres situations comme celle-ci vont malheureusement se produire à l’avenir – les fans de golf vont suivre les trucs “Brooksie” pendant très, très longtemps et cela va conduire DeChambeau fou, semble-t-il. Il est bien au-dessus de sa tête avec cette situation et ça va être comme ça pendant un certain temps.

Tout cela découle de la querelle entre DeChambeau et Brooks Koepka, qui a commencé par s’amuser mais a ensuite pris une mauvaise tournure lorsque Koepka a décerné des bières à des fans qui ont été expulsés d’un tournoi pour avoir chahuté DeChambeau. Cela a essentiellement ouvert les vannes à ce non-sens de “Brooksie”, ce que DeChambeau entend plusieurs fois à chaque tour qu’il joue maintenant.

Il y a quelques semaines, j’ai suggéré que DeChambeau mette un terme à cela avec une déclaration publique disant que son bœuf avec Koepka était terminé et qu’ils devraient passer à autre chose. J’avais tort, cependant. Koepka aurait dû être le seul à sortir et à l’appeler et à dire à tout le monde de se détendre avec les chahuts.

Koepka a été silencieux à propos de tout cela récemment, mais cela n’a plus d’importance. Toute déclaration qu’il ferait maintenant à ce sujet ne vaudrait rien – ce truc de Brooksie est là pour rester, peu importe ce que Koepka pourrait dire et ce n’est tout simplement pas cool.

Vous n’êtes pas obligé d’aimer DeChambeau, je comprends. Il y a beaucoup de choses qu’il fait qui agacent les fans de golf – de son jeu lent notoire à lui demandant à Cantlay d’arrêter de marcher avant de frapper un coup dimanche – il fait régulièrement des choses qui dérangent les fans de golf et les empêchent de s’enraciner pour lui. Ne pas s’enraciner pour lui, c’est bien aussi. C’est ça le sport.

Mais ce truc de Brooksie est tellement stupide et est probablement juste alimenté par certains fans qui se sont un peu trop amusés sur le parcours et pensent que cela fera rire leurs amis.

DeChambeau ne rit certainement pas et on a l’impression qu’il ne le fera pas avant un bon bout de temps.

Coups rapides: réaction de Twitter à la victoire de Jake Paul sur Tyron Woodley… ESPN dupé par une mauvaise équipe de football du lycée… Le joueur de troisième but des Dodgers lance une manche sans but… Et plus encore.

– Jake Paul a battu l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley par décision partagée lors de leur match de boxe hier soir et Twitter a eu des réactions.

– Mary Clarke a des détails incroyables sur la façon dont ESPN a été dupé pour diffuser une terrible équipe de football de lycée.

– Le joueur de troisième but des Dodgers Justin Turner a lancé une incroyable neuvième manche sans but dimanche.

– Jarren Duran de Boston a eu une excellente réaction lorsque le receveur de Cleveland a tiré une balle de son casque par erreur.

– Les Mets ne s’entendent pas avec leurs fans et dimanche, les choses sont devenues assez compliquées.