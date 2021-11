Bryson Tiller sort la mixtape « Killer Instinct 2 »

1 novembre 2021 Nouvelle musique

Bryson Tiller est de retour en mode mixtape.

À Halloween, le crooner R&B a surpris les fans en laissant tomber Killer Instinct 2: The Nightmare Before. La suite de 13 pistes arrive une décennie après sa mixtape originale et retrouve Bryson dans son sac alors qu’il reprend des tubes d’aujourd’hui et du passé, y compris « Dance With Me » de 112 (« Money Dance »), avec une intro de Diddy.

Il retourne également « Gravity » de Brent Faiyaz, « Lil Top » (« On Top ») de NBA YoungBoy, « Wild Side » de Normani (« Are you Listening ») et « Heat » (« Keep It Simple ») de Chris Brown.

Le projet s’ouvre avec Bryson ayant une conversation avec lui-même à l’avenir. « J’ai l’impression que tu as oublié à quel point il est important de s’amuser dans cette merde… Ramenez ce Killer Instinct. Nous avons besoin de ce Tiller affamé », raconte le futur Bryson au passé, qui répond: « Yo mon frère, je me suis un peu perdu là-bas. »

Bryson se prépare maintenant pour son album tant attendu Serenity, la suite de l’Anniversaire de l’année dernière. On peut également l’entendre aux côtés de Lil Durk sur « Loyal to a Fault » du nouvel EP What You Expect de Big Sean.

Diffusez Killer Instinct 2 ci-dessous.

