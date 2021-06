BS Yediyurappa sur le guichet collant ? Le responsable du BJP du Karnataka rencontre les ministres au milieu d’une dissidence ouverte et parle de changement de direction

Le BJP MLC AH Vishwanath a exprimé aujourd’hui ouvertement la nécessité d’un changement de direction en disant que l’opinion publique sur le parti n’est pas bonne.

Une agitation interne semble avoir saisi le parti Bharatiya Janata au Karnataka au milieu d’une rébellion croissante contre le ministre en chef BS Yediyurappa. On pense que 50 à 60 députés ont exprimé leur soutien en faveur d’un changement de leadership. Sentant la révolte imminente, BS Yediyurappa et son fils BY Vijayendra ont rencontré des voyants Lingayat pour rallier leur soutien en faveur du CM. Cependant, la direction du parti pèse sur la situation et a demandé au responsable de l’État Arun Singh de rencontrer les hauts ministres. Singh rencontre aujourd’hui les ministres d’État Umesh Katti, KC Narayana Gowda, Shashikala Jolle et Kota Srinivas Poojary à Bengaluru au milieu des informations faisant état d’un possible changement de direction.

Le BJP MLC AH Vishwanath a exprimé aujourd’hui ouvertement la nécessité d’un changement de direction en disant que l’opinion publique sur le parti n’est pas bonne. « L’opinion publique sur le gouvernement et le parti est négative. Ce n’est pas bon. Compte tenu de l’âge et de la santé de M. Yediyurappa, il n’a pas l’intention de diriger le gouvernement en tant que CM. Sous sa direction, le parti devrait accueillir quelqu’un d’autre à sa place », a déclaré Vishwanath après avoir rencontré Arun Singh. Le MLC a affirmé que les interventions de la famille de BSY dans l’administration s’aggravaient.

BS Yediyurappa a 78 ans et fait déjà partie du groupe de Marg Darshak Mandal du BJP, composé de dirigeants de plus de 75 ans.

Vishwanath a également porté de graves allégations contre le fils de BSY, Vijayendra. « BY Vijayendra et ses amis disaient que nous collectons de l’argent et qu’il va à Delhi. Une mauvaise propagande se répand ici. J’en ai aussi parlé au général Secy (Arun Singh). Dans le département de l’irrigation, un appel d’offres de Rs 20 000 crore est établi sans autorisation ni résolution du Conseil d’irrigation », a déclaré Vishwanath.

Les rapports affirment que BSY veut terminer ce mandat en plus de chercher à accueillir convenablement son fils BYV.

Le ministre du Karnataka, B Sriramulu, qui a également rencontré Arjun Singh et a allégué une main du Congrès derrière le complot visant à détrôner BSY. « Nous avons eu des discussions avec Arun Singh. Le Congrès fait un complot politique alors que Siddaramaiah veut devenir ministre en chef. Mais il ne sait pas qu’il y a ‘Kattappa’ derrière lui. Arun Singh a déclaré que notre CM est Yediyurappa », a déclaré B Sriramulu, ajoutant que AH Vishwanath avait fait ces remarques à titre personnel.

