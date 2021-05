BS Yediyurappa va continuer en tant que Karnataka CM pour le moment, le BJP rejette les rumeurs de changement de direction

On parle de remplacer Yediyurappa depuis un certain temps maintenant.

Au milieu de la pandémie qui fait rage, le parti Bharatiya Janata a exclu tout changement de garde au Karnataka, l’un des États les plus touchés. De nouvelles rumeurs ont été alimentées après que le ministre de l’Intérieur Basavaraj Bommai et le fils de Yediyurappa BY Vijayendra se soient précipités à Delhi le 7 mai pour rencontrer le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah. Le secrétaire à l’organisation du BJP, BL Santosh, a également rencontré mardi Yediurappa. Notamment, Bommai est considéré comme un successeur de Yediyurappa. Il a cependant nié qu’il y avait un quelconque motif politique derrière sa rencontre avec Shah. Il a déclaré qu’il n’était pas question de penser à autre chose car l’État combattait Covid-19.

Yediyurappa a également déclaré que la réunion avec Santosh visait à discuter de la situation du coronavirus, ce dernier informant le CM que toute l’aide nécessaire de Delhi sera fournie.

On parle de remplacer Yediyurappa depuis un certain temps maintenant. Avec Yediyurappa, 78 ans, déjà au-dessus de la limite d’âge tacite de 75 ans du parti safran, les discussions sur son remplaçant sont de plus en plus fortes. Le BJP avait laissé entendre il y a deux mois que Yediyurappa pourrait être remplacé après les résultats des sondages de l’Assemblée du 2 mai. avoir favorisé le ministre de l’Union Pralhad Joshi. Notamment, le fonctionnement de Yediyurappa et plusieurs décisions ont été critiqués par le haut ministre d’État KS Eshwarappa écrivant une lettre au gouverneur et à la direction centrale du BJP contre le CM.

La décision du 26 avril de Yediyurappa de vendre 3667 acres dans la région de Bellary à l’acier majeur JSW Steel a également été critiquée par les membres du parti. Le BJP, lui-même, s’était opposé au mouvement lorsqu’il était dans l’opposition. Le terrain a été donné au JSW aux prix 2005 de Rs 1,2 lakh par acre plutôt que le taux actuel estimé du marché de Rs 1 crore.

Le ministre responsable du district du BJP pour Bellary Anand Singh a remis en question l’accord, soulignant que Yediyurappa faisait partie de la protestation contre l’accord lorsque le Congrès-JD (S) était au gouvernement. Bommai a défendu l’accord en disant que la vente était conforme aux accords signés en 2006 et 2007, et a reçu le feu vert après la fin des obstacles juridiques en janvier de cette année.

